ئۆراسیا ڕیڤیو: هەڵوەشانەوەی هەسەدە ئەنجامی گۆڕینی هاوسەنگیی هێز بوو

گۆڤاری «ئۆراسیا ڕیڤیو» جەخت لەوە دەکاتەوە کە کۆتاییهاتنی چالاکیی سەربەخۆی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) ناتوانرێت تەنیا بە بڕیارێکی ئارەزوومەندانە بۆ هەڵوەشاندنەوە دابنرێت، بەڵکوو ئەم گۆڕانکارییە بەرهەمی ڕێککەوتنێکی سیاسی بوو کە ژێر کاریگەریی گۆڕانی هاوسەنگیی سەربازیی نێوان دیمەشق و هێزە کوردییەکاندا شێوەی گرت.

کوردپرێس:بە گوێرەی گۆڤاری ئۆراسیا ڕیڤیو، هێزەکانی سووریای دیموکرات دوای نزیکەی دەیەیەک لە گێڕانی ڕۆڵ وەک گرنگترین هێزی سەربازیی ژێر پشتیوانیی ئەمریکا لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا، ئێستا وەک هێزێکی سەربازیی سەربەخۆ کۆتایی پێ هاتوو و ڕەوتی تێکەڵکردنی پێكهاتە سەربازی و شارستانییەکانی لە دامەزراوەکانی دەوڵەتی سووریادا لە تەواوبووندایە. ئەم گۆڕانکارییە دەکرێت بە ئاستێکی زۆر گرنگی پڕۆژەی ئەحمەد ئەلشەرع، سەرۆککۆماری سووریا دابنرێت بۆ گەڕاندنەوەی پێكهاتە هاوتەریب و چەکدارەکان بۆ چوارچێوەی دەوڵەتی ناوەندی.

هێزەکانی سووریای دیموکرات لە ساڵی ۲۰۱٥، لە ناوەڕاستی پەرەسەندنی خێرای داعش لە سووریا و عێراقدا، پێكهات. ئەم هاوپەیمانییە بە تەوەرەی یەکینەکانی پاراستنی گەل (یەپەگە) و یەکینەکانی پاراستنی ژنان (یەپەژە) و بە بەشداریی هێزە عەرەب، ئاشووری و گرووپە خۆجێییەکانی تر دروست بوو و بەپێی کات بووە گرنگترین هاوبەشی زەوینیی ئەمریکا لە جەنگی دژی داعش لە سووریادا.

ئەمریکا پێش دروستبوونی ئەم هاوپەیمانییەش پشتیوانیی لە یەکینەکانی پاراستنی گەل کردبوو، بە تایبەتی لە ماوەی نەبەردی کۆبانێ لە ساڵانی ۲۰۱٤ و ۲۰۱٥دا. دوای دروستبوونی هێزەکانی سووریای دیموکرات، واشنتۆن چەک، ڕاهێنان، ڕاوێژی سەربازی و پشتیوانیی ئاسمانی خستە بەردەستی ئەم هێزانە. هێزەکانی سووریای دیموکراتیش لە ساڵانی دواییدا، بە دەستبەسەرداگرتنی یەک بە یەکی ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی داعش، ڕۆڵی سەرەکییان لە بەزاندنی خاکی گرتووی ئەم گرووپەدا گێڕا و لە کۆتاییدا بە دەستبەسەرداگرتنی باغۆز لە ساڵی ۲۰۱۹دا، کۆتایییان بە ئامادەیی خاکی گرتووی داعش لە سووریادا هێنا.

دوای بەزاندنی داعش، هێزەکانی سووریای دیموکرات تەنیا وەک هێزێکی سەربازی نەمانەوە، بەڵکوو بەپێی کات تۆڕێک لە هێزە ئاسایشییەکان، دامەزراوە شارستانییەکان و پێكهاتە کارگێڕییەکانیان لە بەشە بەربڵاوەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریادا شێوە پێ دا و بە کردەوە بوونە گرنگترین دەسەڵاتی سەربازی و کارگێڕیی ئەم ناوچەیە.

لەگەڵ ئەمەشدا، ئەم پێگەیە لە سەرەتاوە ڕووبەڕووی دژایەتیی توندی تورکیا بووەوە. ئەنقەرە یەکینەکانی پاراستنی گەل بە بەستراوە بە پارتی ڕێکارانی کوردستان (پەکەکە) دەزانێت؛ ڕێکخراوێک کە تورکیا و ئەمریکا خستوویانەتە ڕیزبەندی ڕێکخراوە تیرۆریستییەکانەوە. لەم ڕووەوە، پەرەسەندنی دەسەڵاتی هێزەکانی سووریای دیموکرات و شێوەگرتنی پێكهاتەیەکی سەربازی و کارگێڕی ژێر ڕابەرایەتیی کورد لە پاڵ سنوورەکانی تورکیادا، یەکێک لە کێشە سەرەکییەکانی جیاوازیی نێوان ئەنقەرە و هێزە کوردییەکانی سووریا بوو.

کۆتایی هێزێکی سەربەخۆ

لە ۲٥ی ئابی ۲۰۲٦دا، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات، لە دیمەشق ڕایگەیاند کە ئەرکی ئەم هێزانە کۆتایی پێ هاتوو و هێزەکانی سووریای دیموکرات ئیتر وەک هێزێکی سەربازیی سەربەخۆ چالاکی ناکەن، بەڵکوو هێزەکانی لە چوارچێوەی لیواکاندا لە سوپای سووریادا تێکەڵ دەکرێن.

ئەم بڕیارە تەنیا بە پێكهاتەی سەربازییەوە بەرتەسک نەبووەوە. عەبدی ڕایگەیاند کە پێكهاتەکانی ئیدارەی خۆبەڕێوەبەری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا و دامەزراوە سەربازی و نا-سەربازییە بەستراوەکانیشی لە چوارچێوەی دامەزراوە دەوڵەتییەکانی سووریادا تێکەڵ کراون.

بە نووسینی ئۆراسیا ڕیڤیو، ئەم گۆڕانکارییە ناتوانرێت تەنیا بە بڕیاری ئارەزوومەندانەی هێزەکانی سووریای دیموکرات بۆ هەڵوەشاندنەوە دابنرێت، بەڵکوو دەبێت بە ئەنجامی ڕەوتێکی سیاسی و ئاسایشی دابنرێت کە تێیدا هاوسەنگیی هێز بە شێوەیەکی دیار گۆڕا. ڕابەرایەتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات لە کۆتاییدا گەیشتە ئەو دەرئەنجامەی کە تێکەڵبوون لە پێكهاتەی دەوڵەتی سووریادا دەتوانێت دەرفەتی زیاتر بۆ پاراستنی ماف و قازانجەکانی کورد بڕەخسێنێت، تا بەردەوامبوونی چالاکی وەک هێزێکی چەکداری سەربەخۆ لە بەرامبەر دیمەشق، تورکیا و پشتیوانێکی ئەمریکی کە بڕواپێکراویی پێشتری نەمابوو.

ڕێککەوتنی ئاداری ۲۰۲٥؛ خاڵی دەستپێکی تێکەڵبوون

لە ۱۰ی ئاداری ۲۰۲٥دا، ئەحمەد ئەلشەرع و مەزڵووم عەبدی ڕێککەوتنێکیان ئیمزا کرد کە لەسەر بنەمای ئەوە، دەبوو دامەزراوە سەربازی و نا-سەربازییەکانی هێزەکانی سووریای دیموکرات و ئیدارەی خۆبەڕێوەبەری، لەوانە دەروازە سنوورییەکان، دامەزراوەکانی نەوت و گاز و فڕۆکەخانەکان، بکەونە ژێر دەسەڵاتی دەوڵەتی سووریاوە.

لە بەرامبەردا، کورد وەک بەشێکی دانەبڕاو لە سووریا دانی پێدا دەندرا و بڕیار بوو لە مافی هاوڵاتیبوون، بەشداریی سیاسی و مافەکانی تری بەستراو بەهرەمەند ببێت.

لەگەڵ ئەمەشدا، ڕێککەوتنی ئاداری ۲۰۲٥ وردەکاریی پێویستی بۆ چارەسەری جیاوازییە سەرەکییەکان تێدا نەبوو و نەیتوانی بەرگری لە ڕوودانی ڕووبەڕووبوونەوەی دوایی بکات. لە کانوونی دووەمی ۲۰۲٦دا، هێزە دەوڵەتییەکانی سووریا دەستپێشخەرییەکی خێرایان دژی هێزەکانی سووریای دیموکرات دەست پێ کرد و بەشێکی بەرچاو لە ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی ئەم هێزانەیان دەست بەسەردا گرت.

لەو کاتەدا، هیوای هێزەکانی سووریای دیموکرات بۆ پشتیوانیی سەربازیی ئەمریکاش وەک پێشتر نەهاتە دی. لە کۆتاییدا، ئاگری بەستن و ڕێککەوتنێکی بەربڵاوتر زەمینەی بۆ چوونەژوورەوەی هێزە بەستراوەکان بە هێزەکانی سووریای دیموکرات بۆ ناو پێكهاتەکانی وەزارەتی بەرگری و وەزارەتی ناوخۆی سووریا ڕەخساند. هاوكات، دەسەڵاتی دەروازە سنوورییەکان، کێڵگەکانی نەوت و گاز و دامەزراوە شارستانییەکان بۆ دەوڵەتی ناوەندی گواسترایەوە.

تێکەڵبوونی مەزڵووم عەبدی لە پێكهاتەی سیاسی

ڕەوتی تێکەڵبوون لە مانگەکانی دواییدا بەردەوام بوو و لە کۆتاییدا بووە هۆی ڕاگەیاندنی هەڵوەشاندنەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات وەک هێزێکی سەربەخۆ. چەند ڕۆژ دوای ئەم ڕاگەیاندنە، ئەحمەد ئەلشەرع مەزڵووم عەبدی وەک ڕاوێژکاری سەرۆککۆمار دەستنیشان کرد؛ هەنگاوێک کە لە لایەن زۆر کەسەوە وەک هێمایەک لە هەوڵی دیمەشق بۆ تێکەڵکردنی ڕابەرایەتیی کوردی سووریا لە پێكهاتەی سیاسیی نوێدا لێک درایەوە.

لە ڕوانگەیەوە، ئامانجی دیمەشق تەنیا سڕینەوەی ڕابەرایەتیی کورد یان هەڵوەشاندنەوەی پێكهاتە ئامادەکانی ناوچە کوردنشینەکان نیست، بەڵکوو دروستکردنی نەزمێکە کە تێیدا مافی کۆمەڵگە جیاوازەکان دانی پێدا بنرێت، بەڵام پێكهاتە سەربازییە سەربەخۆکان و دامەزراوە هاوشێوە-دەوڵەتییەکانی دەرەوەی دەسەڵاتی ناوەندی بوونیان نەبێت.

ئاستەنگەکانی بەردەم دەوڵەتی سووریا

سەرڕای گرنگیی کۆتاییهاتنی چالاکیی سەربەخۆی هێزەکانی سووریای دیموکرات، ئەم گۆڕانکارییە کۆتایی پڕۆژەی دەوڵەتسازیی ئەحمەد ئەلشەرع نیست. گرنگترین کۆسپی دوایی، دروستکردنی تاقانەیی دەسەڵاتی دەوڵەتە بەسەر کەرەستەکانی بەکارهێنانی هێزدا و کۆتاییهێنان بە چالاکیی سەربەخۆی گرووپە چەکدارەکانی ترە. هێزەکانی سووریای دیموکرات گەورەترین پێكهاتەی سەربازیی سەربەخۆی ماوە لە سووریادا بوون، بەڵام گرووپ و هێزە چەکدارەکانی تریش بوونیان هەیە کە دەبێت لە چوارچێوەی پێكهاتە فەرمییەکانی دەوڵەتدا دابنرێن.

یەکێکی تر لە ئاستەنگە گرنگەکانی دیمەشق، دۆخی سوەیدا و کۆمەڵگەی درووزیی ئەم ناوچەیەیە کە هێشتا تا ڕادەیەکی زۆر لە دەرەوەی دەسەڵاتی کاریگەری دەوڵەتی ناوەندیدایە. چارەسەری ئەم کێشەیە پێویستی بە گەڕاندنەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت هەیە بێ دروستکردنی شەپۆلێکی نوێ لە پێکدادانە تایفییەکان.

لە ئاستی سیاسییشدا دەبێت دیمەشق بەرەو دروستکردنی ڕێککەوتنێکی نیشتمانیی بەربڵاو هەنگاو بنێت؛ ڕێککەوتنێک کە بتوانیت کوردەکان، درووزییەکان، عەلەوییەکان، مەسیحییەکان و کۆمەڵگە سوورییەکانی تر سەبارەت بە ئاسایش و مافەکانی خۆیان لە چوارچێوەی دەوڵەتێکی ناوەندیدا ڕازی بکات.

مۆدێلی مەبەستی دیمەشق، لەسەر بنەمای تێگەیشتنی ئۆراسیا ڕیڤیو لە ڕەوتی تێکەڵبوونی هێزەکانی سووریای دیموکرات، دیارە لەسەر ئەسڵێک راوەستاوە: ناساندنی مافی کۆمەڵگە جیاوازەکان، بەڵام کۆتاییهێنان بە پێكهاتە چەکدار و هاوشێوە-دەوڵەتییە سەربەخۆکان.

لە دەوڵەتی ڕاگوزەر تا دەوڵەتی یاسایی

لە پاڵ کێشەی هێزە چەکدارەکاندا، دەوڵەتی سووریا دەبێت ڕەوتی تێپەڕین لە پێكهاتەیەکی شۆڕشگێڕی و ڕاگوزەرەوە بۆ دەوڵەتێکی کارا تەمام بکات. دروستکردنی وەزارەتە نیشتمانییەکان، دەزگای دادوەری، پلیس، سیستەمی باج، خزمەتگوزارییە گشتییەکان و پێكهاتەیەکی ئابووریی یەکگرتوو لەو هەنگاوانەن کە هێشتا لە کارنامەدا هەن.

ئۆراسیا ڕیڤیو جەخت لەوە دەکاتەوە کە دەوڵەتی ڕاگوزەری سووریا هێشتا پێكهاتەیەکی لەرزۆکە کە بەشێکی گرنگی دەسەڵات تێیدا لە سەرۆککۆماریدا کۆ بووەتەوە. لەم ڕووەوە، قۆناغی کۆتایی پڕۆژەکەی ئەلشەرع تەنیا یەکپارچەکردنی هێزە سەربازییەکان نیست، بەڵکوو دروستکردنی چوارچێوەیەکی یاسایی و سیاسیی جێگیرە بۆ بەڕێوەبردنی وڵات.

لە ۱۳ی ئاداری ۲۰۲٥دا، ئەحمەد ئەلشەرع «ڕاگەیەندراوی یاسای بنەڕەتی» ئیمزا کرد کە چوارچێوەی یاسایی سەردەمێکی ڕاگواستنەوەی پێنج ساڵە دیاری دەکات. لەسەر بنەمای ئەم چوارچێوەیە، سەردەمی ڕاگواستنەوە دەبێت لە کۆتاییدا بباتە سەر دارشتنی یاسای بنەڕەتیی هەمیشەیی و سازدانی هەڵبژاردن.

ئەنجومەنی گەلی سووریا کە یەکەم کۆبوونەوەی خۆی لە تمووزی ۲۰۲٦دا لە دیمەشق بەڕێوە برد، لەم چوارچێوەیەدا دامەزراوەیەکی یاسادانانی ڕاگواستنەوە ئەژمار دەکرێت، نە پەرلەمانێکی تەواو هەڵبژێردراو. ئەم ئەنجومەنە ۲۱۰ کورسیی هەیە کە دوو بەشی ئەندامەکانی لە ڕێگەی کۆمەڵەکانی هەڵبژاردنی ناوچەیییەوە دیاری کراون و ۷۰ ئەندامی تری لە لایەن ئەحمەد ئەلشەرعەوە دەستنیشان کراون.

لەسەر بنەمای نەخشەڕێگای ڕاگەیەندراو، ئاستی دوایی دروستکردنی دامەزراوەیەکە کە بەرپرسیارێتیی دارشتنی یاسای بنەڕەتیی هەمیشەیی سووریای لەسەر شان دەبێت. دوای پەسندکردنی یاسای بنەڕەتی، بڕیارە هەڵبژاردنی پەرلەمانی لەسەر بنەمای ئەوە بەڕێوە بچێت. لە باری پێشبردنی ئەم ڕەوتە بەپێی چوارچێوەی ڕاگەیەندراو، ئاداری ۲۰۳۰ ئاسۆی کۆتایی سەردەمی ڕاگواستنەوەی پێنج ساڵە دەبێت.

کۆتایی چالاکیی سەربەخۆی هێزەکانی سووریای دیموکرات کەواتە لە تێگەیشتنی ئۆراسیا ڕیڤیودا، تەنیا کۆتایی هەڵوێستێکی سەربازی نیست؛ بەڵکوو بەشێکە لە ڕەوتێکی بەربڵاوتر لە پێناسەکردنەوەی پەیوەندیی نێوان کۆمەڵگە خۆجێییەکان و دەوڵەتی ناوەندیی سووریا. تێکەڵبوونی پێكهاتە سەربازی و کارگێڕییەکانی هێزەکانی سووریای دیموکرات لە دامەزراوە دەوڵەتییەکاندا، یەکێک لە گرنگترین هەنگاوەکانی دیمەشقە بۆ دروستکردنی تاقانەیی دەسەڵات و جووڵە بەرەو دەوڵەتێکی یەکگرتوو؛ بەڵام سەرکەوتنی کۆتایی ئەم ڕەوتە بەستراوەتەوە بە چۆنیەتیی چارەسەری کێشەی گرووپە چەکدارەکانی تر، زامنکردنی مافی کۆمەڵگە جیاوازەکان و تێپەڕینی سووریا لە قۆناغی ڕاگواستنەوەوە بۆ سیستەمێکی سیاسیی سەقامگیر لەسەر بنەمای یاسای بنەڕەتی و هەڵبژاردن.