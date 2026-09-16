کوردپرێس
تاڵەبانی و قاڵیباف جەخت لە بەهێز کردنی پەیوەندییەکان دەکەنەوە
خبر 2026-09-16 10:09 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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تاڵەبانی و قاڵیباف جەخت لە بەهێز کردنی پەیوەندییەکان دەکەنەوە

بافڵ جەلال تاڵەبانی لەدێژەی کۆبوونەوەکانی لە تاران لەگەڵ محەمەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران کۆ بووەوە و باسیان لە دوایین رەوشی ناوچەکە و لەیەکتر نزیکبوونەوەی هەردوولا کرد.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە کۆبوونەوەکەدا کە وەفدێکی باڵای یەکێتی ئامادەبوون، باس لە پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و چۆنیەتیی پەرەپێدانیان کرا، بە جۆرێک خزمەت بە بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی هەردوولا و چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری بکات.

بافڵ جەلال تاڵەبانی جەختی کردەوە کە هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانێیەک، بەڵکوو دەبێت هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی ئارامی و کەمکردنەوەی گرژییەکان بن.

لای خۆیەوە، سەرۆکی ئەنجوومەنی شوورای ئیسلامیی ئێران پێگەی یەکێتی لە هاوکێشە سیاسییەکاندا بە گرنگ زانی و ئامادەیی خۆی بۆ پشتیوانیکردن لە هەر هەنگاوێک دەربڕی کە ببێتە هۆی بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی نێوان هەردوولا.

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