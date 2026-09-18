کورتەی هەواڵەکانی 25ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی

گفتوگۆ لەگەڵ دیمەشق دەبێت داڕشتنی پەیمانی کۆمەڵایەتیی نوێی لێبکەوێتەوە

«سیهانۆک دیبۆ» ئەندامی ئەنجومەنی پەیوەندییەکانی کوردانی سووریا، دەڵێت قۆناغی ئێستای سووریا نابیێت تەنیا قۆناغێک بێت بۆ تاقیکردنەوەی نیەتەکانی دیمەشق و بزووتنەوەی کوردی و داوای دەستپێکردنی گفتوگۆیەکی ڕاستەقینە و بەربڵاو دەکات.



ئۆجەلان: ئامانجی سەرەکیمان، بەدیهێنانی ئاشتی و بەسیاسیکردنە

ئۆجەلان بە شاندی ئیمرالی رایگەیاندووە که ئامانجی ئەو بەدیهێنانی ئاشتی و بەسیاسیکردنە، و جەختیشی کردەوە کە پێویستە ئیرادەی ئاشتی لە بۆشاییدا نەمێنێتەوە، بەڵکوو لە رێگەی رێکخستنی یاسایی و سیاسیی کۆنکرێتییەوە مسۆگەر بکرێت.

ئاڵەنگارییە سەرەکییەکانی بەردەم کورد دوای هەڵوەشانەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات

گۆڤاری نیو عەرەب لە شیکاریێکدا بڵاوی کردەوە دوای هەڵوەشانەوەی فەرمیی هێزەکانی سووریای دیموکرات، پرسی پێگەی هێزەکانی پاراستنی ژنان، داهاتووی پەروەردە بە زمانی کوردی و شێوازی پێکەوەژیانی کورد و عەرەبەکان بووەتە سێ ئاڵەنگاریی بنەڕەتی لە بەردەم دیمەشق و کوردانی سووریادا.

بافڵ تاڵەبانی و عەباس عێراقچی جەخت لە چارسەریی ئاشتیانەی کێشەکان دەکەنەوە

بافڵ تاڵەبانی، سەرۆكی یەكێتیی و عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە تاران كۆ بوونەوە و میانی لە كۆبوونەوەكەدا بافڵ تاڵەبانی، جەختی لەوە كردەوە كە كێشەكان پێویستیان بە چارەسەری ئاشتییانە و دیالۆگی بەردەوام هەیە. ناوبراو ئاماژەی بەوەشکرد، هەرێمی کوردستان رێز لە ئاسایش و سەروەریی وڵاتانی دراوسێ دەگرێت و لەگەڵ گەلی ئێراندا مێژوویەکی هاوبەش و دێرین پێکەوە دەمان بەستێتەوە.