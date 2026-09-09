مافی کورد لە دەستووری نوێی سووریادا دەچەسپێنرێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئیلهام ئەحمەد سیاسەتمەداری دیاری کورد ئاشکرایکرد، هەنگاوە نوێیەکەیانیان لەسەر بنەمای چەسپاندنی مافە دەستووری و کلتوورییەکانی کورد لە دەستووری نوێی سووریادا بونیادنراوە، بە جۆرێک کە زمانی کوردی ببێتە زمانی فەرمیی خوێندن لە قوتابخانەکاندا، هاوکات تێکەڵکردنی هێزە سەربازی و ئەمنییەکانیش لەگەڵ سوپای سووریا لەخۆدەگرێت.

دەشڵێت، دۆسیەی کورد گواستراوەتەوە بۆ قۆناغێکی نوێی سیاسی و لە قۆناغی داهاتووشدا چەسپاندنی مافەکانی کورد لە دەستووری نوێی سوریادا دەبێتە پێشینەی کارەکانیان، بەجۆرێک کە سەرجەم مافە زمانی و کلتورییەکان زامن ببن و زمانی کوردی ببێتە زمانی فەرمیی خوێندن لە قوتابخانەکاندا.

سەبارەت بە دۆسیەی ئەمنی و سەربازی، ئاماژەی بەوە کرد، پێشکەوتنی بەرچاو بەدیهاتووە لە پرۆسەی پەیوەندیکردنی هێزەکانی سوریای دیموکرات بە سوپای سوریاوە بەشێوەی گروپ، جەختیشی کردەوە، پڕۆسەی تۆمارکردنی ئەندامانی ئاسایش و تێکەڵکردنی دامەزراوەکانی ئیدارەی خۆبەڕێوەبەری لە دەزگا دەوڵەتییەکانی سوریادا بە بەردەوامی بەڕێوەدەچێت.

ئەو سیاسەتمەدارە کوردە جەختیشی لەوە کردەوە کە سەرجەم ئەو هەنگاوانەی لە ناوچەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا جێبەجێ دەکرێن، لەسەر بنەمای ڕێککەوتنی ٢٩ـی کانوونی دووەم و بە دانوستان و رێککەوتنی هاوبەش لەگەڵ دیمەشق ئەنجام دەدرێن.

ڕوونیشی کردەوە، هیچ هەنگاوێکی تاکلایەنە لەلایەن هیچ لایەکەوە نانرێت تاوەکوو سەقامگیریی لە ناوچەکە و ئاگربەستی هەمیشەیی بە تەواوی مسۆگەر بێت.