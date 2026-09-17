پارتەکەی ئەردۆغان پێشوازی لە تێکەڵکردنی یەبەشە و سوپای عێراق دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عومەر چەلیک، وتەبێژی ئاکپارتی، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەڤانیدا لە بارەگای سەرەکیی پارتەکەی لە ئەنقەرە باسی لە پێشهاتە ئەمنییەکانی ناوچەکە و عێراق کرد و رایگەیاند، تورکیا بە دیدگای "تورکیایەکی بێ تیرۆر و ناوچەیەکی بێ تیرۆر" لە نزیکەوە چاودێریی پرۆسەی چەکدانانی گرووپە چەکدارەکان و ملکەچبوونی هێزە نادەوڵەتییەکان بۆ دەسەڵاتی دەوڵەتان دەکات.

سەبارەت بە لێدوانەکانی عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق لەبارەی یەکینەکانی بەرخودانی شنگال، وتەبێژی ئاکپارتی وتی: "لەم چوارچێوەیەدا، لێدوانەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق زۆر گرنگە. هەڵوەشاندنەوەی پێکهاتەکانی ئەو گرووپانەی کە لە دەوروبەری چیای شنگالن و بە هێزەکانی یەبەشە دەناسرێن، هەروەها چوونە ناو پرۆسەیەکی تێکەڵبوون لەژێر دەسەڵاتی حکوومەتی فیدراڵیی عێراقدا، هەنگاوێکی یەکلاکەرەوە و زۆر بایەخدارە".

چەلیک ئاماژەی بەوەش کرد، دەبێت ئەم هەنگاوە ببێتە سەرەتایەک بۆ نەهێشتنی تەواوەتیی چەک لە دەستی گرووپەکان و وتی: "وەک لە لێدوانەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراقدا هاتووە، زۆر گرنگە کە جگە لە توخم و هێزەکانی دەوڵەت چەک لە دەستی هیچ کەس و لایەنێکدا نەبێت، هەموو ئەم گرووپە چەکدارانە لە یەک ناوەندەوە و لەژێر دەسەڵاتی شەرعیی دەوڵەتدا کۆبکرێنەوە، هاوکات حکوومەتیش هەنگاوی کردەیی بنێت بۆ پاراستنی ماف، یاسا و ئاسایشی هەموو ئەو هاووڵاتییانەی لەو ناوچانە دەژین".

وتەبێژی ئاکپارتی بوونی میلیشیا و گرووپە چەکدارە لەناوەند دوورکەوتووەکانی لە ناوچەکەدا بە دەرفەتێک بۆ دەستتێوەردانی دەرەکی ناوبرد و وتی: "لە سەرەتای کێشەی زۆر شوێندا، لەپاڵ توخمە تیرۆریستییەکاندا، بوونی هەندێک گرووپی نادەوڵەتی و چەکدار هەیە. ئێمە زۆرجار دەبینین کە ئەمە لە ناوچەکەدا لەلایەن هێزی دیکەوە، بەتایبەت ئەو هێزانەی کە ئامانجی زایۆنی و ئیمپریالیستیان هەیە، وەک ئامرازێک بەکاردەهێنرێت".

چەلیک باسی لە دیدگای تورکیا بۆ وڵاتانی ناوچەکە کرد و وتی: "ئێمە بەهیچ شێوەیەک خوازیاری دراوسێیەکی لاواز نین. ئێمە دراوسێی بەهێزمان دەوێت کە یەکپارچەیی خاکی پارێزراو بێت، سەروەریی دەوڵەتەکەی چەسپابێت، دامەزراوە سیاسییەکانی بەهێز بن و بەگوێرەی پرەنسیپی 'یەک دەوڵەت و یەک سوپا' کار بکەن".