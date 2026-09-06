خبر نووسەر: 3239 2026-09-06 09:14 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک ★ — (0)
پارێزگاری کوردستان دوو ڕۆژ ماتەمینی گشتیی ڕاگەیاند
دوای ڕووداوە سەختەکەی هاتووچۆی ئێوارەی شەممە، 5ی ئەیلوولی 2026، لەسەر ڕێگەی سەرەکیی هەمەدان- سنە کە بووە هۆی گیانلەدەستدانی 11 کەس و برینداربوونی 7 کەسی دیکە، دوو ڕۆژ ماتەمینی گشتی لە پارێزگای کوردستان ڕاگەیەندرا.
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕووداوەکە لەنێوان ئۆتۆمبێلێکی بارهەڵگر (تانکەری سووتەمەنی) و ئۆتۆمبێلێکی سواریدا ڕوویدا و دەستبەجێ تانکەرەکە کڵپەی کرد و گڕی گرت، بەهۆیەوە زیان بە چەندین ئۆتۆمبێلی دیکەش گەیشت.
ئارەش لهۆنی، پارێزگاری کوردستان لە شوێنی ڕووداوەکە ئامادەبوو و لە نزیکەوە گوێی لە زیانبەرکەوتووان گرت. یەکێک لە زیانبەرکەوتووان بە پارێزگاری گوت: "ئێمە گشتمان کاریگەرین.. کاریگەر کە نە باوکی پووڵی هەس با پێی و نە خاڵۆی، نە مامۆی و نە قەوم و کەس.. 28 ساڵ عومرمە، ئەو ئۆتۆمبێلە بە تەواو بەدبەختی 28 ساڵەی منە."
لە وەڵامدا ئارەش لهۆنی بەو هاونیشتمانییە و زیانبەرکەوتووانی گوت: "من بەیانی چاوەڕێتانم،" تاوەکوو ڕاستەوخۆ لە نووسینگەی پارێزگا لەگەڵ زیانبەرکەوتووان کۆ ببێتەوە.
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