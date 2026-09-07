گردبوونەوەی ناڕەزایی ۳۰۰ پەرستاری کوردستانی بۆ چارسەریی کێشەی مووچە و دەرماڵەکانیان

زیاتر لە ۳۰۰ کەس لە پەرستاران و ستافی دەرمانی پارێزگای کوردستان ڕۆژی یەکشەممە ۱۵ی خەرمانانی ۱۴۰۵ لە ناڕەزایەتی بەرامبەر بە کێشەکانی بژێوی، دۆخی دەرماڵەکان و شێوازی بەڕێوەبردنی زانکۆی زانستە پزیشکییەکانی کوردستان، لە بەرامبەر باڵەخانەی پارێزگاریی ئەم پارێزگایە گرد بوونەوە و داوای بەدواداچوونی بەپەلەیان بۆ داواکارییە پیشەیییەکانی خۆیان کرد.

گردبووەوەکان لە کاتژمێر ۱۰ی بەیانییەوە لە بەرامبەر پارێزگاریی کوردستان ئامادە بوون و بە وتنی دروشمگەلێکی وەک «بەرپرسی بێ‌کەڵک دەستلەکارکێشانەوە، دەستلەکارکێشانەوە» و «بەڵێن و پەیمان بەسە، خوانی ئێمە بەتاڵە»، ناڕەزایەتیی خۆیان بەرامبەر بە دۆخی هەبوو و بێ‌بایەخی بەرامبەر بە داواکارییەکانیان ڕاگەیاند.

دوای ڕاوێژ و هەماهەنگییە ئەنجامدراوەکان، ناڕازییان بۆ یەکێک لە هۆڵەکانی پارێزگاری ئاراستە کران و دانیشتنێک بە ئامادەبوونی ئارەش لهۆنی پارێزگاری کوردستان، شوعلە شاهغەیبی سەرۆکی زانکۆی زانستە پزیشکییەکانی کوردستان، کۆمەڵێک لە بەرپرسانی پارێزگا، ئەندامانی دەستەی بەڕێوەبەریی سیستەمی پەرستاریی سنە و نوێنەرانی پەرستاران بەڕێوە چوو.

لە بەشێک لەم دانیشتنەدا، نوێنەران و ژمارەیەک لە پەرستاران ڕاستەوخۆ دەستیان کرد بە خستنەڕووی کێشە و داواکارییەکانی خۆیان و گرنگترین نیگەرانییە پیشەیی، بژێوی و ڕاژەیییەکانیان خستە ڕوو.

ماف و دەرماڵەکان؛ گونجاو لەگەڵ قەبارەی کاردا نین

یەکێک لە گرنگترین داواکارییەکانی پەرستاران، بەسنەبوونی ماف و دەرماڵەکان و نەبوونی هاوسەنگی لە نێوان وەرگیراوەکانیان لەگەڵ قەبارەی کار و بەرپرسایەتییە قورسەکانی پیشەی پەرستاری ئاماژەی پێ کرا.

پەرستاران هەروەها بە ئاماژەدان بە کەمیی هێزی مرۆیی لە ناوەندە دەرمانییەکانی پارێزگادا، داوای زیادکردنی توانستەکانی دامەزراندن و ڕاکێشانی هێزی پێویستیان بۆ ناوەندە دەرمانییەکان کرد تا پەستانی دروستبووی کەمیی هێز و قەبارەی بەرزی کار کەم بێتەوە.

نەبوونی ڕوونی لە دەرماڵەکاندا و تەمومژ لە شێوازی هەژمارکردنی وەرگیراوەکان لە بابەتەکانی تری ئەم دانیشتنە بوو کە کەوتە بەر ناڕەزایەتیی پەرستاران.

ناڕەزایەتی بەرامبەر بە جیاوازیی پێوەرەکانی پەرستاری و پزیشکی

گردبووەوەکان هەروەها بەرامبەر بە جیاوازیی زۆر لە نێوان پێوەرەکانی پەرستاری و پزیشکیدا ناڕەزایەتییان دەربڕی و گوتیان ئەم جیاوازییە لە هەندێک حاڵەتدا دەگاتە زیاتر لە ۱۰۰ بەرامبەر.

نزمیی پارەی خانوو، پارەی جلوبەرگ و دەرماڵەکانی تر و هەروەها نەدانی ئەم داواکارییانە بۆ زیاتر لە دوو ساڵ، لە بابەتەکانی تری سەرەکی بوون کە پەرستاران لەم دانیشتنەدا خستیانە ڕوو.

دواکەوتنی دەرماڵەی کاتی زێدەکاریی پەرستارانیش لە کۆمەڵەی داواکارییە خستراوەکان بوو و ناڕازییان داوای دیاریکردنی ئەرک و دانی بەکاتی ئەم بەشە لە داواکارییەکانی خۆیان کرد.

ڕەخنە لە بەڕێوەبەریی زانکۆی زانستە پزیشکییەکانی کوردستان

بەشێکی تری قسەکانی پەرستاران تەرخان کرا بۆ شێوازی بەڕێوەبەریی زانکۆی زانستە پزیشکییەکانی کوردستان. ئەوان وێڕای دەربڕینی ناڕەزایەتی لە کارکردی بەڕێوەبەریی زانکۆ، بەرامبەر بە کارکردی سەرۆکی زانکۆ و جێگران ڕەخنەیان گرت.

لە ڕەوتی ئەم دانیشتنەدا، یەکێک لە پەرستاران بە شێوازی ڕاستەوخۆ داوای دەستلەکارکێشانەوەی شوعلە شاهغەیبی، سەرۆکی زانکۆی زانستە پزیشکییەکانی کوردستانی کرد؛ داوایەک کە بە پێشوازیی بەربڵاو و چەپڵەڕێزانی ئەندامانی تری ئامادەبوو لە دانیشتنەکەدا هاوڕێیی کرا.

شاهغەیبیش لەم دانیشتنەدا وێڕای بەرگریکردن لە کارکردی خۆی، لە هەندێک حاڵەتدا بەڵێنی چاکسازی و بەدواداچوونی بابەتە خستراوەکان لە لایەن پەرستارانەوە دا.

پارێزگاری کوردستان: ناتوانم بەڵێنێک بدەم کە لە چوارچێوەی ئەرکەکانمدا نەبێت

لە بەردەوامیی ئەم دانیشتنەدا، ئارەش لهۆنی، پارێزگاری کوردستان، هاتە نێو پەرستاران و بە شێوازی ڕاستەوخۆ گوێبیستی نیگەرانی و داواکارییەکانیان بوو.

پارێزگاری کوردستان بە جەختکردنەوە لەسەر گرنگیی پێگەی ستافی دەرمان و پێزانین بۆ هەوڵە شەوورۆژییەکانیان لە قەیرانەکاندا، سەبارەت بە داواکارییە خستراوەکان ڕوونی کردەوە کە هەندێک لەم بابەتانە، لەوانە نزمیی مووچە، سروشتی سەراسەریی (سەرانسەری وڵاتی) هەیە و ئەو ئەم بابەتانە بە دەوڵەت ڕادەگەیەنێت.

لهۆنی هەروەها بە ئاماژەدان بە سنوورداریی دەسەڵاتەکانی خۆی لە هەندێک بابەتدا گوتی: «ناتوانم بەڵێنێک بدەم کە لە چوارچێوەی ئەرکەکانی مندا نەبێت».

ناوبراو لە هەمان کاتدا جەختی لەسەر پێویستیی ڕوونی لە هەندێک حاڵەتدا کردەوە و فەرمانی بۆ ڕوونکردنەوەی بابەتە خستراوەکان دەرکرد.

پارێزگاری کوردستان هەروەها سەبارەت بە بابەتی خانوو و داواکارییە بیمەیییەکان بەڵێنی دا بەدواداچوونی پێویست بۆ کەمکردنەوەی داواکارییەکان و زیادکردنی ڕەزامەندیی ستافی دەرمانی ئەنجام بدرێت.

ئەم گردبوونەوەیە کە نزیکەی دوو کاتژمێری خایاند، لە کۆتاییدا دوای بەڕێوەچوونی دانیشتن لەگەڵ بەرپرسانی پارێزگا و پێشکەشکردنی بەڵێنگەلێک بۆ بەدواداچوونی داواکارییەکان، بە شێوازی ئاشتییانە کۆتایی پێ هات.