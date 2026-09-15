ئامانجی سەرەکیمان، بەدیهێنانی ئاشتی و بەسیاسیکردنە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئۆجەلان بە شاندەکەی رایگەیاندووە که ئامانجی ئەو بەدیهێنانی ئاشتی و بەسیاسیکردنە، و جەختیشی کردەوە کە پێویستە ئیرادەی ئاشتی لە بۆشاییدا نەمێنێتەوە، بەڵکوو لە رێگەی رێکخستنی یاسایی و سیاسیی کۆنکرێتییەوە مسۆگەر بکرێت.

لە راگەیەندراوەکەی شاندی ئیمرالیدا هاتووە کە پرۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک لە قۆناغێکدایە کە پێویستی بە جێبەجێکردنی بەرپرسیارێتییە مێژووییەکان هەیە و ئۆجالان ئاماژەی بەوە داوە کە "ئاشتی هاوتایە لەگەڵ دانانی چەک و بەسیاسیکردن هاوتایە لەگەڵ سیاسەتی دیموکراسی".

شاندەکە ئەوەشی خستە روو که تورکیا دەرفەتێکی مێژوویی لەبەردەمدایە و بۆ پووچەڵکردنەوەی ئیستفزازەکان، پێویستە کێشەکان لەسەر بنەمای دیالۆگ چارەسەر بکرێن و رووداوەکانی رۆژئاواش لەو چوارچێوەیەدا هەڵسەنگێنرێن.