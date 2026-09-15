خبر نووسەر: 3239 2026-09-15 11:23 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک ★ — (0)
ئامانجی سەرەکیمان، بەدیهێنانی ئاشتی و بەسیاسیکردنە
عەبدوڵا ئۆجالان، سەرۆکی زیندانیکراوی پەکەکە دوای دیدارەکەی لەگەڵ شاندی ئیمرالیی لە ١٣ی ئەیلولی ٢٠٢٦ لە دوورگەی ئیمرالی پەیامێکی بڵاو کردەوە.
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئۆجەلان بە شاندەکەی رایگەیاندووە که ئامانجی ئەو بەدیهێنانی ئاشتی و بەسیاسیکردنە، و جەختیشی کردەوە کە پێویستە ئیرادەی ئاشتی لە بۆشاییدا نەمێنێتەوە، بەڵکوو لە رێگەی رێکخستنی یاسایی و سیاسیی کۆنکرێتییەوە مسۆگەر بکرێت.
لە راگەیەندراوەکەی شاندی ئیمرالیدا هاتووە کە پرۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک لە قۆناغێکدایە کە پێویستی بە جێبەجێکردنی بەرپرسیارێتییە مێژووییەکان هەیە و ئۆجالان ئاماژەی بەوە داوە کە "ئاشتی هاوتایە لەگەڵ دانانی چەک و بەسیاسیکردن هاوتایە لەگەڵ سیاسەتی دیموکراسی".
شاندەکە ئەوەشی خستە روو که تورکیا دەرفەتێکی مێژوویی لەبەردەمدایە و بۆ پووچەڵکردنەوەی ئیستفزازەکان، پێویستە کێشەکان لەسەر بنەمای دیالۆگ چارەسەر بکرێن و رووداوەکانی رۆژئاواش لەو چوارچێوەیەدا هەڵسەنگێنرێن.
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