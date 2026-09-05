پێویستە پێشمەرگە لە هێزێکی حیزبی و شەخسیەوە ببێتە هێزێکی نیشتمانی و دەستووری

شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ رایگەیاند، هەر هێزێکی سەربازی فەرمان لە حیزب یان تاکەکەس وەربگرێت و لەژێر رکێفی دامەزراوە دەستوورییەکاندا نەبێت هێزێکی میلیشیاییە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، شاسوار عەبدولواحید سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ ئاماژەی بەوە کرد، ناوی پێشمەرگە و هێزەکانی پێشمەرگە ناو و هێزێکی بە تەواوی دەستووری و یاسایین و هیچ ناکۆکییەکی لەسەر نییە، بەڵام لە واقیعدا لە هەرێمی کوردستان هێزی میلیشیایی و حیزبی و شەخسی بوونیان هەیە.

ئەوەشی خستەڕوو، بۆ چارەسەرکردنی ئەم دۆخە پێویستە ئەو هێزانە یان بە تەواوی چەک بکرێن، یانیش لەناو دامەزراوە نیشتمانی و دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستاندا یەکبخرێن و بەتەواوی تێکەڵ بکرێنەوە.

شاسوار عەبدولواحید باسی لە هەوڵەکانی وڵاتانی هاوپەیمانان کرد بە سەرکردایەتی ئەمریکا و رایگەیاند، لە ماوەی ۱۰ ساڵی رابردوودا ملیاران دۆلاریان خەرج کردووە بە مەبەستی یەکخستنی تەنها هەشت لیوای پێشمەرگە، بەڵام تاوەکو ئەمڕۆ ئەو ئامانجە نەپێکراوە و سەرکەوتوو نەبوون.

لە کۆتاییدا ئاماژەی بەوەش کرد، ئەو لیوایانە لەگەڵ هێزە چەکدارەکانی دیکەدا، هێشتا لە کردار و رەفتاردا فەرمان لە کەسایەتی و حیزبەکان وەردەگرن، نەک لە دامەزراوە فەرمی و دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان.