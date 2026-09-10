ڕاپۆرتی وێنەییی کوردپرێس لە دەهەمین پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێبی سنە

سنە ئه‌م ڕۆژانە مێوانداری ڕووداوێکە کە کتێبی لە قەفەسەکان دەرهێناوە و هێناویەتییە ناو جەرگەی ژیانی کلتووریی خەڵکەوە؛ دەهەمین پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێبی کوردستان لە ئەمڕۆوە بە بەشداریی سەدان بڵاڤگە ناوخۆیی و بڵاڤگەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق دەستی بە کار کردووە و زیاتر لە ۲۰ هەزار ناونیشانی پەڕتووکی خستووەتە بەرچاوی هۆگران.