خبر نووسەر: 3239 2026-09-10 12:35 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک ★ — (0)
ڕاپۆرتی وێنەییی کوردپرێس لە دەهەمین پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێبی سنە
سنە ئهم ڕۆژانە مێوانداری ڕووداوێکە کە کتێبی لە قەفەسەکان دەرهێناوە و هێناویەتییە ناو جەرگەی ژیانی کلتووریی خەڵکەوە؛ دەهەمین پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێبی کوردستان لە ئەمڕۆوە بە بەشداریی سەدان بڵاڤگە ناوخۆیی و بڵاڤگەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق دەستی بە کار کردووە و زیاتر لە ۲۰ هەزار ناونیشانی پەڕتووکی خستووەتە بەرچاوی هۆگران.
گالەری وێنەکان
زیاتر بخوێنەوە
هەواڵی پێشوو و داهاتوو
بۆچوونی بەکارهێنەران