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خبر 2026-08-31 12:17 کاتی خوێندنەوە: 2 خولەک (0)
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کورتەی هەواڵەکانی 9ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی

کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 9ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت.
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لە وڵاتی چین بەشی زمانی کوردی کرایەوە

وەزارەتى خوێندنى باڵای هەرێم ڕایگەیاند، بە هاوکاری زانکۆی سەلاحەدین - هەولێر بەشی زمانی کوردی لە زانکۆی دیراساتى بیانى پەکین لە وڵاتی چین کرایەوە، ئەمەش دەبێتە یەکەم بەشی کوردی لە تەواوی وڵاتی چین. لە بەشەکەدا ١٢ خوێندکار ناویان تۆمارکراوە و ساڵانە لەنێوان ١٠ تا ٢٠ خوێندکار و قوتابى چینی لەم بەشە وەردەگیرێن.

لەقۆناغی شەڕی چەکدارییەوە دەپەڕینەوە بۆ قۆناغی خەباتی سیاسی و کۆمەڵایەتی

موراد قەرەیلان ئەندامی فەرماندەیی ناوەندی پاراستنی گەل (پەکەکە) ڕایگەیاند: لە ساڵی 1976 تاوەکوو 2026 نزیکەی 27 هەزار ئەندامی پەکەکە ڕێکخراوەکەیان لەشەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەکاندا گیانیان لەدەستداوە. ناوبراو ڕاشیگەیاند ئێمه لەئێستادا‌ له‌ قۆناغی شه‌ڕی چه‌كدارییه‌وه‌ ده‌چینه‌ قۆناغی تێكۆشانی كۆمه‌ڵایه‌تییه‌وه‌ و ده‌ستبه‌رداری ستراتیژیی شه‌ڕی چه‌كداری بووین.

کشانەوەی ئەمریکا لە عێراق کۆتایی بە هاوبەشی ستراتیژی نێوان ئەمریکا و هەرێمی کوردستان ناهێنێت

نوورەدین وەیسی، بەڕێوەبەری ئۆفیسی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند، بڕیاری کشانەوەی ئەمریکا لە عێراق لە کۆتایی مانگی داهاتوودا نیشانەی کۆتایی هاتنی هاریکاری ئەمنی نێوان هەولێر و واشنتۆن نییە؛ ڕوونیشیکردەوە، "پێشمەرگە هاوپەیمانی متمانەپێکراون لە شەڕی دژی تیرۆردا، هاوکاری ئەمنیش لەگەڵ هاوبەشەکانمان بەردەوام دەبێت".

کار بۆ کۆتاییهێنان بە دۆسیەی گرووپە نەیارەکانی ئێران و تورکیا لەسەر خاکی عێراق دەکرێت

قاسم ئەعرەجی، ڕاوێژکاری ئەمنی سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕایگەیاند: کار بۆ کۆتاییهێنان بە دۆسیەی گرووپە نەیارەکانی ئێران و تورکیا دەکەن بەمەبەستی پاراستنی بەرژەوەندییەکانی وڵات. هاوکات جەختی کردەوە کە پێشمەرگە هێزێکی دەستووری و یاساییە و حکوومەت بەرگری لێ دەکات.

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