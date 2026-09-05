خبر نووسەر: 3239 2026-09-05 10:34 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک ★ — (0)
کوژانەوەی قەڵەمی «مەینەتی کوردبوون»؛ کۆچی دوایی عەبدوڵا کەیخەسرەوی
عەبدوڵا کەیخەسرەوی”، نووسەر، وەرگێڕ و ڕەخنەگری ناوداری کورد، دوای ململانێیەکی درێژ لەگەڵ نەخۆشی، لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی شاری سەقز لە تەمەنی ٧٨ ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.
کوردپرێس: کەیخەسرەوی لەدایکبووی ساڵی ١٩٤٨، یەکێک بوو لە قەڵەمە دیارەکانی بواری ئەدەب و ڕەخنەی کۆمەڵایەتی، شاکاری ھەرە ناسراوی ناوبراو، کتێبی "مەینەتی کوردبوون"ە لێکۆڵینەوەیەکی قووڵە لەسەر مێژوو و ناسنامەی کورد لە سێ دەیەی ڕابردوودا و چەندین جار چاپ و بڵاو کراوەتەوە.
جگە لە نووسین، کەیخەسرەوی وەک وەرگێڕیش خزمەتێکی زۆری کردووە و بەرھەمەکانی ڕەفیق سابیر و شێرزاد حەسەنی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی فارسی.
بەرھەمەکانی وەک میراتێکی دەوڵەمەندی ئەدەبی و فیکری بۆ کوردستان دەمێننەوە. ناوبراو چەندین ڕۆمانی چاپکراو و چاپنەکراویشی ھەیە.
بۆچوونی بەکارهێنەران