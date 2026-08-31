یەکێتی: خیانهتی گهورهی 31ی ئاب، بووه مایەی قووڵبوونەوەی ناکۆکییەکانی کورد
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مهكتهبی سیاسیی یهكێتیی نیشتمانیی كوردستان، له ساڵیادی 31ی ئابدا له پهیامێكدا رایگهیاند: "ئەمڕۆ سێ دەیە بەسەر کارەساتی 31ی ئاب تێپەڕدەبێت، کاتێک شاری هەولێری پایتەختی کوردستان لەلایەن سوپای ڕژێمی بەعسەوە، بۆ پشتیوانی پارتی دیموکراتی کوردستان و دوای شەش ساڵ لە ڕاپەڕین و ئازادی، داگیرکرایەوە".
وتووشیهتی: "ئەو خیانەتە گەورەیە بووە مایەی قووڵبوونەوەی ناکۆکییەکانی کورد و شەهیدبوونی ژمارەیەکی زۆری ڕۆڵەکانی گەلەکەمان لە پێشمەرگە و فەرماندە و کادرانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و هێزەکانی ئۆپۆزسیۆنی عێراقی و بێسەروشوێنکردنی ژمارەیەکی زۆری تێکۆشەرانی یەکێتی کە تاوەکوو ئێستا چارەنووسیان نادیارە".
یەکێتی هێمای بۆ ئهوهش كردووه: "یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان هەمیشە لەپێناو بەرپرسیارێتییە نیشتمانی و نەتەوەییەکانی و لەچوارچێوەی سیاسەتی حەکیمانەی سەرۆک مام جەلال کە رایسپاردوین لەبەر خاتری گەلەکەمان و ئایندەی کوردستان لاپەڕەیەکی نوێ هەڵبدەینەوە، ناسۆرەکانی رابردوی بە هەڵسەنگاندنی مێژو و حوکمە عادیلانەکەی سپارد، کە ئەمەش دەورانێکی ئاوەدانی و سەقامگیری و پێکەوەیی بەدوای خۆیدا هێنا."
یەکێتی ئاماژهی بهوهشداوه: "لە بیرەوەری ئەم کارەساتە نەتەوەییەدا، وێڕای خەم و پەژارەی قوڵی نیشتمانی، یەکێتی تەئکیددەکاتەوە لەسەر چارەسەری یەکجارەکی ناکۆکییە ناوخۆییەکانی کە بونە هۆی بژاردەی خراپی پەنابردن بۆ هێزی نەیاران."
مهكتهبی سیاسیی یهكێتی وتوشیهتی "ئەمڕۆش لەپێناو ڕاستکردنەوەی رێڕەوی حوکمڕانیدا، کوردستان پێویستی بە پێکهێنانی حکومەتێکی هاوسەنگ و بەرپرسیار هەیە کە بە یەکڕیزی و شەراکەت و خزمەتی دادپەروەرانە، قەرەبوی ناخۆشییەکانی رابردو بکاتەوە، تاوەکو هەرێمێکی پتەو و سەقامگیر دەرەقەتی ئەرک و ئەگەرەکانی داهاتوی عێراق و ناوچەکە بێت".
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