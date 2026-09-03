کوردپرێس
33 گەنجی کورد لە لیبیاوە دەگەڕێندرێنەوە هەرێمی کوردستان
خبر 2026-09-03 09:42 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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33 گەنجی کورد لە لیبیاوە دەگەڕێندرێنەوە هەرێمی کوردستان

حکوومەتی هەرێمی کوردستان 33 گەنجی دیکە لە وڵاتی لیبیا دەگەڕێنێتەوە هەرێمی کوردستان.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە ڕاگەیەندراوی وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستاندا هاتووە: دوای ئەوەی کە هەواڵی بێسەروشوێنبوونی کۆمەڵێک هاونیشتمانی لە وڵاتی لیبیامان بەدەستگەیشت، ڕاستەوخۆ هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە ڕاسپێردران، کە بەپەلە ڕێکاری پێویست بگرنەبەر بۆ دۆزینەوە و ڕزگارکردن و هێنانەوەیان، لەئێستاشدا تەواوی مامەڵەکانی تایبەت بە هەر 33 هاونیشتمانییەکە تەواوبووە و هەفتەی ئایندە دەگەڕێندرێنەوە هەرێمی کوردستان.

دەشڵێت: حکوومەتی هەرێمی کوردستان جارێکی دیکە جەخت لەسەر پێویستی و گرنگیی خۆپارێزیی گەنجان و خانەوادەکانیان دەکاتەوە لە گرتنەبەری ڕێگەی کۆچی نایاسایی و نائاسایی بۆ وڵاتانی ڕۆژئاوا؛ ئەم جۆرە کۆچە نەک هەر مەترسی لەسەر ژیانیان دروستدەکات، بەڵکو دەبێتە هۆی پێشێلکاریی یاسایی وڵاتانی دیکە و لێپرسینەوەی توندی یاسایی بەدوادادێت؛ هاوشێوەی ئەو بارودۆخە سەختەی ڕووبەڕووی ئەم گەنجانە بووەوە، لە ماوەکانی ڕابردوودا، کە هەندێکیان بۆ ماوەی هەشت مانگ لە بەندینخانەکاندا بوون و لەو ماوەیەدا بە بەردەوامی ڕووبەڕووی مەترسییەکانی مردن بوونەتەوە.

ڕاشیدەگەیەنێت: تاوەکو ئەمڕۆ، حکوومەتی هەرێمی کوردستان توانیویەتی 302 کۆچبەری نایاسایی لە بارودۆخە جیاوازەکان ڕزگاربکات و بیانگەڕێنێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان، لەئێستاشدا هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە، ڕێکاری پێویستیان بۆ ڕزگارکردن و هێنانەوەی 33 کۆچبەر گرتووەتەبەر و لە چەند ڕۆژی داهاتوودا، دەگەنەوە هەرێمی کوردستان.

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