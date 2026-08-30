کشانەوەی ئەمریکا لە عێراق کۆتایی بە هاوبەشی ستراتیژی نێوان ئەمریکا و هەرێمی کوردستان ناهێنێت

نوورەدین وەیسی، بەڕێوەبەری ئۆفیسی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند، بڕیاری کشانەوەی ئەمریکا لە عێراق لە کۆتایی مانگی داهاتوودا نیشانەی کۆتایی هاتنی هاریکاری ئەمنی نێوان هەولێر و واشنتۆن نییە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەیسی، بە ناشناڵ نیوزی ڕاگەیاندووە: کشانەوەی ئەمریکا نابێت وەک کۆتایی هێنان بە هاوبەشی ستراتیژی نێوان ئەمریکا و هەرێمی کوردستان لێکبدرێتەوە، ڕوونیشیکردەوە، "پێشمەرگە هاوپەیمانی متمانەپێکراون لە شەڕی دژی تیرۆردا، هاوکاری ئەمنیش لەگەڵ هاوبەشەکانمان بەردەوام دەبێت".

ناوبراو ئاماژەی بەوەشکرد، "پێدەچێت لە داهاتوودا دانوستانی نوێ ئەنجامبدرێت بۆ دامەزراندنی چوارچێوەیەک بۆ بەردەوامیی پشتیوانییەکانی ئەمریکا بۆ پێشمەرگە"، دووپاتیشی لە پابەندبوونی هەرێمی کوردستان بە پتەوکردنی هاوکاری و پەیوەندییەکانی لەگەڵ واشنتۆن کردەوە.

بەرپرسێکی دیکە کە داوای کرد ناوی ئاشکرا نەکرێت، پشتڕاستی کردەوە کە وادەی داهاتوو بریتییە لە "راگرتنی هاوکاری دارایی ئەمریکا بۆ هێزی پێشمەرگە، بەڵام هاوکاری لە مەشق و ڕاهێنان و لۆجستی و بنیاتنانی تواناکان بەردەوام دەبێت"، جەختیشی لەوە کردەوە کە " وادەی کۆتایی مانگی داهاتوو کۆتایی هاتنی میکانیزمی بودجەی ئێستایە و دەستپێکردنی میکانیزمێکی نوێیە".