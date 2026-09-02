دەستکەوتێکی نێودەوڵەتیی دیکە بۆ یووسف عەلیموحەمەدی لە وڵاتی مەکسیک

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەم بەرهەمە لە نێوان زیاتر لە ۱۰۰۰ بەرهەمی هونەریدا لە لایەن هونەرمەندانی جیاوازی سەرانسەری جیهانەوە پێشکەش کرابوون، توانینی پلەی دووەمی ئەم فێستیڤاڵە نێودەوڵەتییە مسۆگەر بکات؛ سەرکەوتنێک کە ڕەنگدانەوەی توانای بەرز و داهێنانی هونەرمەندانی ئەم ناوچەیەیە.

دەربارەی هونەرمەند:

یووسف عەلیموحەمەدی (یوسف علیمحمدی) لە دایکبووی ساڵی 1991 زاینی خەڵکی شاری کامیارانە لە پارێزگای کوردستان، کاریکاتێریستە و دەرچووی زانکۆی زارلاندە لە وڵاتی ئەڵمانیا.

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ئەم هونەرمەندە خاوەنی کۆمەڵێک دەستکەوت و سەرکەوتنی جۆراوجۆرە لە تۆماری هونەریی خۆیدا، لەوانە:

سەرکەوتن لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی ڕەدمەنی چین.

وەرگرتنی بڕوانامەی ڕێزلێنانی ۳۲ەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی قەڵای ئۆکراینا.

هەڵبژێردرانی بەرهەمێکی بۆ بەشی پێشانگای فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی تەنزئامازۆنی بەرازیل.

بەشداریکردن لە پێشانگای تاکەکەسیی وێنەی دەموچاو لە زانکۆی هونەری ئیسلامیی تەبرێز.

وەرگرتنی ڕێزلێنان لە ۱۹ەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی ڕەندۆنی کۆلۆمبیا.

پێڕستی بەشێک لە سەرکەوتن و چالاکییەکانی تری بەرهەمەکانی:

سەرکەوتن بۆ بەشی پێشانگای ۱۰ەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی کاریکاتێری تاران.

بەدەستهێنانی پلەی دووەمی فێستیڤاڵی سەراسەریی هەناری تاران.

ئەندامێتی لە دەستەی هەڵبژاردن و داوەریی ۳یەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شارومەندیی تەبرێز.

سەرکەوتن بۆ بەشی پێشانگای ۳۹ەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی پیراسیکابای بەرازیل.

هەڵبژێردراوی ۱۰ەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی ئۆسکار فیستی کرواتیا.

بەدەستهێنانی پلەی سێیەمی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی پاراگواچوی بەرازیل.

سەرکەوتن بۆ بەشی پێشانگای ۶ەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی فەجری تاران.

سەرکەوتن بۆ بەشی پێشانگای ۱۶ەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی پۆرتۆ کارتۆنی پورتوگال.

وەرگرتنی بڕوانامەی ڕێزلێنان لە ۱۷ەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی پۆرتۆ کارتۆنی پورتوگال.

بەدەستهێنانی پلەی سێیەم لە فێستیڤاڵی کارتۆنی «سەدەیەک بێدەنگی» لە شیراز.

وەرگرتنی خەڵاتی تایبەتی ۵ەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی (کارایی).