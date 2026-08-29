تێکەڵ کردنی هەسەدە و سوپای سووریا وەرچەرخانێکی گرنگە بۆ چەسپاندنی سەقامگیری و سەروەریی ئەو وڵاتە
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزارەتی دەرەوەی عێراق بە فەرمی پێشوازی لە بڕیاری تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریای دیمۆکرات (هەسەدە) لەگەڵ سوپای سووریا کرد.
لە بەیاننامەیەکدا، خۆشحاڵی خۆی دەربڕی بەو ئەنجامە ئەرێنیانەی کە لە گفتوگۆکانی نێوان هەردوولا کەوتوونەتەوە و بوونەتە هۆی یەکخستنی هێزە چەکدارەکان لە ژێر چەتری دامەزراوەکانی دەوڵەتدا.
ئاماژەی بەوەشکردوە کە ئەم هەنگاوە وەرچەرخانێکی گرنگە لە کاروانی چەسپاندنی سەقامگیری و پاراستنی سەروەری خاکی سووریا.
ئەم یەکگرتنە دەبێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی هەموو لایەنەکان بەشدارییەکی کارا لە حکومڕانی و بەڕێوەبردنی وڵاتدا بکەن و پێکەوە کار بۆ دابینکردنی داهاتویەکی گەشتر بکەن بۆ گەلی ئەو وڵاتە. وەزارەتی دەرەوەی عێراق جەختی لەوەکردوەتەوە، ئەم بڕیارە راستەوخۆ کار بۆ بەدیهێنانی هیوا و خواستی گەلی سووریا دەکات لی گەیشتن بە ئاشتی و ئاسایشی بەردەوام.
یەکخستنی هێزە سەربازییەکان رێگا خۆش دەکات بۆ کۆتاییهێنان بە تەنگژەکان و ئاساییبونەوەی ژیانی هاوڵاتیان لە هەمو ناوچە جیاوازەکانی ئەو وڵاتەدا بەبێ جیاوازی. لە کۆتایی بەیاننامەکەدا، عێراق پاڵپشتی تەواوی خۆی بۆ یەکپارچەیی خاکی سووریا و سەروەرییەکەی دووپات کردەوە و جەختیکردەوە کە پێویستە دامەزراوەکانی دەوڵەت تەنها چوارچێوەی کۆکەرەوە بن بۆ هەموو پێکهاتەکانی گەلی سووریا، و ئامادەیی خۆی نیشاندا بۆ پشتگیریکردنی هەر هەوڵێک کە سەقامگیری ناوچەکە بەهێزتر بکات.
ئەوە لەكاتێكدایە كە ڕۆژی 25ـی ئەم مانگە مهزڵووم عهبدی فهرماندهی گشتیی هێزهكانی سووریای دیموكرات (ههسهده) له پهیامێكدا ههڵوهشاندنهوهی ههسهدهی راگهیاند و وتی: "سووریایهكمان دهوێت بۆ ههموو پێكهاتهكان بێت و مافی ههمووانی تێدا پارێزراو بێت، ئهمڕۆ بارودۆخهكه گۆڕاوه و وڵات چوهته قۆناغێكی نوێوه كه نیشانهكهی ئاشتی و بهشدارییه له بنیاتنانهوهی سووریای نوێدا".
بۆچوونی بەکارهێنەران