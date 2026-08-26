کوردپرێس: بەگوێرەی میدیای فەرمی عێراق، نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ ژمارەیەک چاودێری سیاسی ئاماژەی بەوەکردووە، "عێراق بە دۆخێکی هەستیاردا تێپەڕدەبێت و پێویستی بە ئاستێکی بەرزی بەرپرسیارێتی و حەکیمانەیە ".

ئەوەشیخستەڕوو، لەکاتێکدا چوارچێوەی هەماهەنگی بەردەوامە لە پاڵپشتیکردنی حکوومەت، هەندێک لایەن هەوڵی نانەوەی ئاگر لە دۆخی سیاسی وڵات و تێکدانی دۆخەکە دەدەن.

نووری مالیکی وتیشی،" دروستبوونی ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی لەنێوان حکوومەت و گرووپە چەکدارەکان زۆر مەترسیدار دەبێت و هەڕەشە لە سەقامگیری عێراق دەکات، هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەکی ناوخۆییش هەموو عێراقییەکان دۆڕاو دەبن تیایدا".

بەوتەی مالیکی،" ئەوانەی وابیردەکەنەوە کە ڕووبەڕووبوونەوەکە تەنها لەنێوان پێکهاتەی شیعیدا دەبێت لە خەیاڵدان، چوونکە لێککەوتەکانی بەسەر تەواوی دەوڵەت و هەموو کۆمەڵگە و پێکهاتەکانی دەبێت ".