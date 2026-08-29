مەترسیی بڕینی هاوکارییەکانی ئەمریکا؛ وەزارەتی پێشمەرگە ڕاستییەکان ئاشکرا دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، کەناڵی بی بی سی لە راپۆرتێکدا لە زاری سەرچاوەکانییەوە بڵاوی کردووەتەوە، ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ پلانی هەیە هاوکارییە سەربازییەکانی بۆ هەرێمی کوردستان ببڕێ.

لەمبارەوە سەرچاوەیەکی ئاگادار لە وەزارەتی پێشمەرگە بۆ ڕووداو قسەی کردووە دەڵێت: "بەگوێرەی رێککەوتنی هاوپەیمانان و وەزارەتی پێشمەرگە، هێشتا دوو بڕی دیکەی هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان ماوە بنێردرێ بۆ وەزارەتی پێشمەرگە بۆ مانگەکانی هەشت و نۆ و ئەوە دەنێردرێ".

ئەو بەرپرسە گوتی: "بۆ کۆتاییهاتنی هاوکارییەکان، ئەمریکا هیچی بە فەرمی بە وەزارەتی پێشمەرگە نەگوتووە".

بەگوێرەی وەزارەتی پێشمەرگە، گرووپێکی هاوپەیمانان هەیە بە ناوی (مەناک) کە چاودێریی پرۆسەی چاکسازی و هاوکارییەکانی وەزارەتی پێشمەرگە دەکەن و پێکهاتوون لە (ئەمریکا، ئەڵمانیا، فەرەنسا، ئیتاڵیا و هۆڵەندا).

بەرپرسێکیش لە وەزارەتی پێشمەرگە دەڵێت: "بەگوتەی ئەندامانی مەناک بۆ بەرپرسانی پێشمەرگە، بیر لە رێگەچارەیەک دەکەنەوە کە بە شێوازێکی نوێ لەگەڵ هەرێمی کوردستان بەردەوام بن".

هەمان بەرپرس گوتی، لەنێو هاوپەیماناندا "ئەڵمانیا بڕیاری داوە کە دوای کشانەوەی لە 30ی ئەیلوول، دووبارە دەگەڕێتەوە هەرێمی کوردستان و بە ناونیشانێکی جیاوازتر لەگەڵ پێشمەرگە بەردەوام دەبێ".

ئەو بەرپرسە ئاماژەی بەوەشکرد، بەرپرسانی وەزارەتی پێشمەرگە بە بەرپرسانی هێزەکانی هاوپەیمانانیان گوتووە: "گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە و دۆخی ئاڵۆزی و شەڕ وادەخوازێت ئەمریکا و هاوپەیمانان بمێننەوە و بەو هیوایەن داواکەیان جێبەجێ بکرێ، بەڵام هێشتا ئەنجامەکان ماون بۆ دوای 30ی ئەیلوول".

بەگوێرەی راپۆرتەکەی بی بی سی، هێزەکانی پێشمەرگە کە ژمارەیان بە نزیکەی 180 هەزار پێشمەرگە دەخەمڵێندرێ، لە ساڵی دارایی 2026دا بڕی 61 ملیۆن دۆلاریان وەک هاوکاری بۆ کڕینی چەک، مەشق و راهێنان و مووچە لە پێنتاگۆن وەرگرتووە، بەڵام رێککەوتنەکە لە 30ی ئەیلوول کۆتایی دێت.

سەرچاوەکان باس لەوە دەکەن "تاوەکو ئەمڕۆ 29ی ئاب، هیچ نووسراوێکی فەرمی لە ئەمریکاوە نەگەیشتووەتە وەزارەتی پێشمەرگە کە رێککەوتنەکە کۆتایی پێبهێنێت یان درێژ بکرێتەوە، ئەگەر نیەتێکیش هەبێت لای ئەمریکییەکان، تاوەکو ئێستا هەرێمی کوردستانیان ئاگادار نەکردووەتەوە".

بەرپرسێکی باڵای وەزارەتی پێشمەرگە بە پلەی لیوا دەڵێت: بەفەرمی ئەمریکا ئاگاداری نەکردوونەتەوە بۆ راگرتن یان درێژکردنەوەی رێککەوتنی پێدانی هاوکارییە داراییەکان بە وەزارەتی پێشمەرگە، بەڵام لە رۆژانی داهاتوودا بەرپرسانی وەزارەتی پێشمەرگە و هێزەکانی ئەمریکا ئەو پرسە تاوتوێ دەکەن.

ئەفسەرێکی دیکەی باڵای وەزارەتی پێشمەرگە ڕایدەگەیەنێت: "تاوەکو ئێستا ئەمریکا نە بەفەرمی و نە بە ئاماژە پێی نەگوتووین کە ئەو لێکتێگەیشتنە نوێ دەکەنەوە یان نا، بەڵام ئەوەی هەیە کۆتایی مانگی داهاتوو لێکتێگەیشتنەکە کۆتایی دێت".

بەگوێرەی راپۆرتەکەی بی بی سی، رێککەوتننامەی نێوان پێنتاگۆن و وەزارەتی پێشمەرگە لە 30ی ئەیلوولی ئەم ساڵ کۆتایی دێت، کە رێک هاوکاتە لەگەڵ کشانەوەی تەواوەتیی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق.

وەک بی بی سی دەڵێت، پێنتاگۆن پێشنیازی کردووە لە بودجەی ساڵی 2027دا هەموو ئەم هاوکارییانە بۆ پێشمەرگە ببڕدرێن، ئەوەش بە پاساوی ئەوەی داعش تێکشکێندراوە و پێویستە ئەو بودجەیە بۆ شوێنی دیکە تەرخان بکرێ.