سوپای ئەڵمانیا بە فەرمی کۆتاییهاتنی ئەرکی ڕاوێژکارە سەربازییەکانی لە هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لەمەراسیمەکەدا کە شۆڕش ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگەو فەرماندە باڵاکانی سوپای ئەڵمانیا ئامادەی بوون، "تیشکخرایەسەر میراتێکی سەربازیی دەوڵەمەند، ئەڵمانیا تەنها وەک هێزێکی شەڕکەر نەبوو، بەڵکو لەساڵانی ڕابردوودا بووە بڕبڕەی پشتی چەندین پڕۆژەی ستراتیژیی بۆ پێشمەرگە، لەوانە بونیادنانی نەخۆشخانەی پێشمەرگە کە گەورەترین ناوەندی تەندروستیی سەربازییە، هه‌روه‌ها سەرپەرشتیکردنی ڕاستەوخۆی پڕۆسەی ڕیفۆرم‌و یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەو کردنەوەی خولی باڵای ئەرکان بۆ ئەفسەرانی کورد لەئەکادیمیا سەربازییەکانی ئەڵمانیا".

له‌و مه‌راسیمه‌دا شۆڕش ئیسماعیل وەزیرى پێشمه‌رگه‌ تەنها سوپاسی ئەڵمانیای نەکرد، بەڵکوو داوایەکی بەپەلەی ئاراستەی حکوومەت ‌و پەرلەمانی ئەو وڵاتەش کرد و وتى، "پەیوەندییەکانتان لەگەڵ پێشمەرگە بەهێزتر بکەن".

ئەم داوایە لەکاتێکدایە کە هەرێمی کوردستان نیگەرانە لەوەی بەکشانەوەی هاوپەیمانان، هێزی پێشمەرگە ڕووبەڕووی بۆشاییەکی گەورەی لۆجستی ‌و ڕاوێژکاریی ببێتەوە، بۆیە هەرێم دەیەوێت لەگەڵ وڵاتانی وەک ئەڵمانیا پەیوەندیی دووقۆڵی دەرەوەی چەتری هاوپەیمانان دروستبکات.

کشانەوەی ڕاوێژکارانی ئەڵمانیا لەکامپی ستیڤان پەیامێکی ڕوونە بۆ بەغدا و هەولێر کە وادەی مانگی ئه‌یلول (کۆتایی ئەرکی هاوپەیمانان) جدییە و وڵاتانی ئەورووپا خەریکی پێچانەوەی بنکە سەربازییەکانیانن.