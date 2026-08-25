عەلی باپیر: هەوڵەکەی ئێمە بۆ ڕێککەوتنی لایەنەکان تا ئێستا ئەنجامی نەبووە

عەلی باپیر، سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری دەڵێت، کە هەوڵەکانیان بۆ ڕێککەوتنی لایەنە سیاسییەکانی هەرێم هێشتا بە ئەنجام نەگەیشتووە و لە گفتوگۆدان بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکوومەت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ سێشەممە ٢٥ـی ئابی ٢٠٢٦، عەلی باپیر، سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری وتی: لایەکیان پێیخۆشە بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان و لەگەڵ لایەکەی تریشدا هێشتا لە گفتوگۆداین و جەختیشی کردەوە کە دۆخی هەرێمی کوردستان خراپە و ئەگەر تەبایی لە نێوان لایەنە سیاسییەکاندا نەبێت دۆخەکە خراپتریش دەبێت.

ناوبراو وتیشی، هەوڵەکانیان تا ئێستا بە ئەنجام نەگەیشتووە بۆ رێككەوتنی لایەنەكان و هێشتا ئەوان لە ڕێگادان و خەریکی گفتوگۆن.

عەلی باپیر ئاماژەی بەوەشکرد، دۆخی هەرێم ئێستا خراپە و ئەگەر تەبایی و لێکتێگەیشتن لە نێوانیان نەبێت ئەوا بێگومان دۆخەکە لەمەش خراپتریش دەبێت.

سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری دەڵێت، کە هەوڵەکانیان بۆ ڕێککەوتنی لایەنەکان هێشتا بە ئەنجام نەگەیشتووە و لە گفتوگۆدان بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکوومەت.