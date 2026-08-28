موراد قەرەيلان ڕایگەیاند ئێمه‌ له‌ قۆناغی شه‌ڕی چه‌كدارییه‌وه‌ ده‌چینه‌ قۆناغی تێكۆشانی كۆمه‌ڵایه‌تییه‌وه‌ و ده‌ستبه‌رداری ستراتیژیی شه‌ڕی چه‌كداری بووین، به‌ڵام ده‌ستبه‌رداری تێكۆشان نه‌بووین.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، موراد قەرەیلان ئەندامی فەرماندەیی ناوەندی پاراستنی گەل (پەکەکە) لە لێدوانێکیدا بۆ میدیای پەکەکە ڕایگەیاند: لەساڵی 1976 تاوەکوو 2026 نزیکەی 27 هەزار ئەندامی پەکەکە ڕێکخراوەکەیان لەشەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەکاندا گیانیان لەدەستداوە.

موراد قەرەیلان ئاماژەی بەوەشکرد، "دوای ئەوەی لەم دواییانەدا ناسنامەی 230 ئەندامیان ئاشکرا کرد کە خەڵکی سنووری ئامەد، وان، گەڤەر، جزیڕە و مێردین بوون، لە ڕۆژانی داهاتوودا ناسنامەی 520 ئەندامی دیکەی خەڵکی باکووری کوردستان بڵاو دەکەنەوە کە لەکاتی خۆیدا بەهۆی بارودۆخی ناوچەکەوە نەپەرژابوونە سەر ئاشکراکردنیان".

ناوبراو وتیشی، "لەپارچەکانی دیکەی کوردستانیش ئەنداممان گیانیان لەدەستداوە و لە هەفتە و مانگەکانی داهاتوودا هەوڵ دەدەین ناسنامەی تەواوی شەهیدانمان بڵاو بکەینەوە".

دەربارەی گۆڕانکاری لەستراتیژی خەباتی رێکخراوەکەیان و پرۆسەی نوێی ئاشتی، قەرەیڵان جەختی کردەوە "لەقۆناغی شەڕی چەکدارییەوە دەپەڕینەوە بۆ قۆناغی خەباتی سیاسی و کۆمەڵایەتی. ئێمە دەستبەرداری ستراتیژی شەڕی چەکداری بووین، بەڵام دەستبەرداری خەبات نەبووین" .

قەرەیلان ڕوونیشی کردەوە کە قۆناغى داهاتوو بریتی دەبێت لەگەشەپێدانی سادەی سیاسەتی دیموکراتی و رێکخستنی کۆمەڵایەتی.