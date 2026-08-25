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بافڵ تاڵەبانی بەبۆنەی یادی لەدایکبونی پێغەبەرەوە پەیامێکی بڵاو کردەوە
خبر 2026-08-25 07:45 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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بافڵ تاڵەبانی بەبۆنەی یادی لەدایکبونی پێغەبەرەوە پەیامێکی بڵاو کردەوە

سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بەبۆنەی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام محەمەد (درودی خوای لەسەربێت) پیرۆزبایی لە موسڵمانانی کوردستان و عێراق و جیهان دەکات.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بافڵ جەلال تاڵەبانی لە پەیامێکدا ئاماژه‌ی به‌وه‌كردوه‌: "هیوادارم ئەم یادە پیرۆزە ببێتە مایەی خێروخۆشی بۆ گەلەکەمان و هاندەرمانبێت بۆ زیندوکردنەوەی بەها بەرزەکانی ئاینی پیرۆزی ئیسلام".

یادی 12ی ڕەبیعولئەوەڵی ساڵی 1448ی کۆچی کە هاوکاتە لەگەڵ ئه‌مڕۆ سێشەممە، 25ی ئابی 2026، یادی پیرۆزی لەدایکبوونی پێشەوا و پێغەمبەری مەزنی ئیسلام، حەزرەتی محەمەد (دروودی خوای لێ بێت).

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