سرویس سوریه - در حمله داعش به یکی از مقرهای نیروهای امنیت داخلی در شهر حسکه، دو نیروی امنیتی کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش کردپرس، در پی حمله‌ای منتسب به گروه داعش به یکی از مقرهای نیروهای امنیت داخلی سوریه در شهر حسکه، دو نیروی امنیتی کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

به نوشته آژانس خبری سانا، این حمله شامگاه چهارشنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶، در محله «المشیرفه» در غرب شهر حسکه رخ داد و یک مرکز وابسته به وزارت کشور سوریه را هدف قرار داد.

مروان العلی، فرمانده امنیت داخلی استان حسکه، اعلام کرد که چهار مهاجم با استفاده از موتورسیکلت در این عملیات مشارکت داشتند. به گفته وی، یکی از مهاجمان با منفجر کردن موتورسیکلت بمب‌گذاری‌شده در ورودی مقر امنیتی، موجب کشته شدن دو نیروی امنیتی و زخمی شدن پنج نفر دیگر شد.

پس از انفجار، درگیری مسلحانه میان مهاجمان و نیروهای امنیتی آغاز شد. بر اساس بیانیه نیروهای امنیت داخلی سوریه، از مجموع چهار مهاجم، دو نفر در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند و دو نفر دیگر با منفجر کردن مواد انفجاری همراه خود، دست به عملیات انتحاری زدند.

احمد الهلالی، معاون استاندار حسکه، نیز اعلام کرد که نیروهای امنیتی بلافاصله منطقه را محاصره کرده و با استقرار نیرو در اطراف محل حادثه، اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع حملات احتمالی دیگر را آغاز کردند.

وی افزود که تحقیقات برای شناسایی عوامل این حمله و بررسی ابعاد آن آغاز شده و ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که یک هسته وابسته به داعش مسئولیت این عملیات را بر عهده داشته است.

این حمله در شرایطی رخ می‌دهد که مقام‌های سوری طی ماه‌های گذشته از افزایش عملیات امنیتی علیه هسته‌های مخفی داعش در مناطق مختلف این کشور خبر داده‌اند.

گروه داعش در فوریه ۲۰۲۶ از آغاز مرحله جدیدی از عملیات خود علیه دولت احمد الشرع خبر داده و پس از آن حملاتی را علیه مواضع نظامی و امنیتی در شمال و شرق سوریه انجام داده است.

اگرچه این گروه در سال ۲۰۱۹ آخرین مناطق تحت کنترل سرزمینی خود در سوریه را از دست داد، اما همچنان از طریق هسته‌های مخفی و شبکه‌های پراکنده در مناطق مختلف این کشور فعالیت می‌کند.