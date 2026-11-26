مظلوم‌عبدی:

سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه، در واکنش به حمله منتسب به داعش به مقر نیروهای امنیت داخلی در شهر حسکه، نسبت به تداوم تهدیدات این گروه و فعالیت هسته‌های مخفی آن در منطقه هشدار داد.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری دولت موقت سوریه با انتشار توئیتی در واکنش به حمله داعش در حسکه، ضمن اعلام نگرانی در این رابطه اعلام کرد که خطر داعش و هسته‌های مخفی آن همچنان پابرجاست



مظلوم عبدی روز چهارشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ در پیامی در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که حمله به یکی از مقرهای نیروهای امنیت داخلی در حسکه نشان می‌دهد خطر داعش و هسته‌های مخفی وابسته به آن همچنان وجود دارد و تلاش‌های این گروه برای برهم زدن امنیت و ثبات منطقه ادامه دارد.

وی در این پیام با تروریستی خواندن این حمله اظهار داشت: «این حمله که توسط یک هسته مظنون به ارتباط با داعش انجام شده است، بار دیگر نشان می‌دهد که خطر این گروه و هسته‌های مخفی آن همچنان پابرجاست.»

مشاور ریاست‌جمهوری سوریه همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های دو نیروی امنیت داخلی کشته‌شده، برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی کرد.

عبدی تأکید کرد که چنین حملاتی مانع ادامه تلاش‌ها برای شناسایی و تعقیب هسته‌های داعش و حفاظت از امنیت و ثبات مردم منطقه نخواهد شد.

گفتنی است حمله به مقر نیروهای امنیت داخلی سوریه در محله مشیرفه شهر حسکه، پنج زخمی نیز بر جای گذاشته است.