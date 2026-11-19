سرویس کردستان - عملیات احداث نخستین سینمای روباز دانشگاه کردستان با اعتبار اولیه ۲۵ میلیارد تومان و ظرفیت پذیرش پنج هزار نفر آغاز شد و پیش بینی می شود این مجموعه در صورت تأمین به موقع اعتبار، اسفندماه امسال به بهره برداری برسد.

به گزارش کرد پرس، کلنگ احداث این مجموعه فرهنگی روز سه شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵، همزمان با آیین اختتامیه سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش و با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس دانشگاه کردستان به زمین زده شد.

مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان با اشاره به روند اجرای پروژه اظهار کرد: احداث سینمای روباز با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت توسعه منابع وزارت علوم در دستور کار قرار گرفته است.

سید محمدجواد حسینی صدر اعتبار اولیه مورد نیاز برای ساخت و تجهیز این مجموعه را ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در صورت تأمین به موقع اعتبار و پیشرفت مناسب عملیات اجرایی، این سینما طی دو تا سه ماه آینده و در اسفندماه امسال به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه این مجموعه در محوطه دانشکده علوم دانشگاه کردستان احداث می شود، گفت: سینمای روباز دانشگاه با ظرفیت پنج هزار نفر، امکان برگزاری برنامه های فرهنگی، هنری و اجتماعی را فراهم می کند.

حسینی صدر توسعه فضاهای فرهنگی را از عوامل مؤثر در افزایش مشارکت دانشجویان دانست و اظهار کرد: راه اندازی این مجموعه می تواند زمینه حضور بیشتر دانشجویان در فعالیت های فرهنگی و هنری، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت تعاملات دانشجویی را فراهم کند.