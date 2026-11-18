به گزارش کردپرس ، سردار روح‌الله نوری روز چهارشنبه در آیین گرامیداشت پیش‌مرگان کرد مسلمان که در مهاباد برگزار شد، اظهار کرد: مردم کردزبان منطقه به‌ویژه پیش‌مرگان کرد مسلمان با تسلط بر جریان‌های ضدانقلاب، اجازه هیچ‌گونه واکنش و تحرکی را به آنها نخواهند داد.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و شکست جریان‌های وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: امروز این جریان‌ها به خوبی دریافته‌اند که امنیت و اقتدار پوشالی آنها در حال فروپاشی است و با فرار نیروهای آمریکایی از منطقه، بیش از گذشته در موضع ضعف قرار گرفته‌اند.

سردار نوری با بیان اینکه ملت ایران عاملان خیانت به کشور و مشارکت‌کنندگان در قتل مردم را رها نخواهند کرد، گفت: دشمنان باید بدانند که اقدامات آنان بدون پاسخ نخواهد ماند و اراده ملت ایران در دفاع از کشور و امنیت آن خلل‌ناپذیر است.

وی همچنین با اشاره به کاهش اقتدار قدرت‌های استکباری در عرصه جهانی اظهار کرد: توانمندی و ابهت شکست‌ناپذیر پنداشته‌شده استکبار جهانی از بین رفته و کشورهایی که به حمایت آنها دل بسته بودند، امروز با نگرانی و دلهره تحولات منطقه را دنبال می‌کنند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب گفت: ما خون‌خواه رهبر شهید هستیم و همان‌گونه که ایشان پیش از شهادت تاکید کرده بودند، در صورت وقوع هرگونه حمله و تجاوز، مردم به میدان خواهند آمد که امروز شاهد تحقق این موضوع هستیم.

وی حضور و ایستادگی مردم در صحنه را نشانه پایبندی آنان به استقلال و امنیت کشور دانست و بر نقش مردم مناطق کردنشین و پیش‌مرگان کرد مسلمان در مقابله با جریان‌های ضدانقلاب تاکید کرد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به واکنش مردم منطقه در برابر توطئه‌های دشمن اظهار کرد: همه باید بدانند که مردم این منطقه در جریان جنگ‌های تحمیلی چه واکنشی به توطئه‌های دشمن نشان دادند و چه پیامی به بدنه نظام منتقل کردند.

سردار محمدحسین رجبی افزود: مردم این منطقه در جریان جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم همواره حمایت و پشتیبانی خود را از نظام نشان دادند و با حضور در صحنه، وفاداری خود را به کشور و نظام به اثبات رساندند.

وی ادامه داد: شماری از مردم برای مشارکت در دفاع از وطن و مقابله با توطئه‌های دشمن اعلام آمادگی کردند و حتی پیشنهاد دادند هر آنچه در اختیار دارند برای دفاع از خاک کشور و مردم در اختیار نیروهای مدافع قرار دهند.

امام جمعه مهاباد نیز در این آیین با اشاره به وفاداری مردم کردزبان و اهل سنت مناطق مرزی غرب کشور به نظام و میهن گفت: مردم این مناطق همواره در دفاع از کشور پای کار بوده‌اند و شهادت بیش از ۱۵ هزار نفر از فرزندان این منطقه گواه روشنی بر این وفاداری است.

ماموستا عبدالسلام امامی افزود: دشمن در جریان جنگ ترکیبی تلاش کرد با ایجاد توطئه و ضربه زدن به ملت ایران، اهداف خود را در این منطقه محقق کند اما آگاهی و هوشیاری مردم موجب شد این توطئه‌ها ناکام بماند.

وی تاکید کرد: وحدت و هوشیاری مردم در کنار وفاداری آنان به کشور و نظام، همواره از عوامل مهم ناکامی توطئه‌های دشمنان در مناطق مرزی بوده است.