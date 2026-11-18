به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها با عنوان «تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان‌غربی» با اشاره به نقش امنیت، وحدت و همدلی در توسعه استان، افزود: آذربایجان‌غربی با وجود شرایط دشوار و آغاز جنگ تحمیلی، همچنان استانی امن و برخوردار از همبستگی اقوام باقی ماند و این سرمایه اجتماعی، زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاری به مرحله‌ای جدید شده است.



او همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی ایران‌شناسی، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مباحث علمی، پژوهش‌ها و مقالات ارائه شده در این رویداد، به راهکارهای عملیاتی و نتایج مشخص منجر شود و زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان را فراهم کند.



استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه افزود: ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه و تپه حسنلو و توسعه زیرساخت‌های گردشگری نیز از جمله اولویت‌های این مسیر است.



رحمانی همچنین با تأکید بر قرار گرفتن آذربایجان‌غربی در مسیر توسعه، اضافه کرد: بهره‌برداری از بارگاه شمس، آماده‌سازی مجموعه تپه و روستای حسنلو، تکمیل زیرساخت‌های گردشگری و مسیرهای دسترسی به مرزها و توجه به احیای دریاچه ارومیه، بخشی از برنامه‌های در دست اجرا برای شتاب‌بخشی به توسعه استان است.



او در پایان، دانشگاه‌ها و مراکز علمی را از ظرفیت‌های مهم توسعه استان دانسته و افزود: آذربایجان‌غربی از توان علمی و اعضای هیئت علمی توانمندی برخوردار است و باید با مشارکت دانشگاه‌ها، پژوهشگران، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی استان را به فرصت‌های واقعی توسعه تبدیل کنیم.

ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها با عنوان «تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان‌غربی» با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، حمید بعیدی‌نژاد معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی و جمعی از مسئولان استانی در پردیس دانشگاه ارومیه آغاز به کار کرد.

در این آیین پس از ارائه گزارش رئیس دانشگاه ارومیه، از معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی، استاندار آذربایجان‌غربی و اعضای شورای سیاست‌گذاری ششمین همایش ملی ایران‌شناسی تجلیل و قدردانی شد.