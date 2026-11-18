به گزارش کردپرس؛ این نشست با همکاری «پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، انجمن مفاخر معماری ایران و انجمن روابط عمومی و ارتباطات و همراهی ادارات کل میراث فرهنگی کردستان و کرمانشاه، پایگاه جهانی منظر فرهنگی هورامان / اورامانات، خانه کرمانشاه و نشریه چغا برگزار می‌شود.

شخصیت ها و صاحبنظرانی مانند؛ محمد ابراهیم زارعی، اسماعیل شمس، قطب الدین صادقی، مصطفی فاطمی، امیر صادقی، پویا طالب نیا، هوشنگ مهدی، آرمان وطن دوست، فریدون بیگلری، سیف الله رنجبر و عادل سلیمانی سخنرانان این نشست هستند و ناصر رضایی، خسرو رفیعی، سید علیرضا قهاری مدیریت پنل ها بر عهده دارند.شیما خرمی نیز دبیر این نشست است.

این نشست روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۳در «سالن خلیج فارس» پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری واقع در خیابان ۳۰ تیر روبروی موزه ملی ایران در شهر تهران برگزار می شود.

شرکت در نشست، با ثبت‌نام قبلی امکان‌پذیر است.

لینک ثبت‌نام:

https://survey.porsline.ir/s/y3J1ZqkJ