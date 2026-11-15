اختلاف بغداد و اربیل بر سر سهم اقلیم و میزان تحویل نفت ادامه دارد

عضو پارلمان عراق:

جمال کوچر، عضو پارلمان عراق، با بیان اینکه تفاهم‌های احتمالی میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان درباره بودجه هنوز به توافقی مکتوب تبدیل نشده است، از پیچیدگی مذاکرات بر سر میزان تحویل نفت و سهم بودجه‌ای اقلیم خبر داد و پیش‌بینی کرد سهم اقلیم از ۱۲ به ۱۴.۱۴ درصد افزایش یابد.

به گزارش کردپرس، جمال کوچر، عضو پارلمان عراق، اعلام کرد که بغداد و اربیل تاکنون تنها در سطح اظهارات و تفاهم‌های شفاهی درباره بودجه به توافق رسیده‌اند و هیچ توافقی در این زمینه به‌صورت رسمی مکتوب نشده است.

وی با اشاره به احتمال افزایش سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق، پیش‌بینی کرد این سهم از ۱۲ درصد به ۱۴.۱۴ درصد افزایش یابد.

جمال کوچر همچنین گفت بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، از اقلیم کردستان خواسته شده است روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت به بغداد تحویل دهد، درحالی‌که دولت اقلیم خواهان کاهش این میزان به ۲۵۰ هزار بشکه در روز است.

این عضو پارلمان عراق با اشاره به پیچیدگی موضوع کاهش میزان تحویل نفت تأکید کرد که اجرای چنین تغییری می‌تواند مستلزم بازنگری و تغییر در سایر ارقام و مفاد قانون بودجه نیز باشد.