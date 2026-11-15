سرویس سوریه - منابع پزشکی در شهر سره‌کانی از مراجعه حدود ۳۰۰ نفر با علائم مسمومیت به بیمارستان این شهر خبر داده‌اند؛ در حالی که علت این موارد هنوز مشخص نشده و احتمال آلودگی آب آشامیدنی در دست بررسی قرار دارد.

به گزارش کردپرس، منابع پزشکی بیمارستان سره‌کانی در استان حسکه سوریه اعلام کردند که در روز گذشته حدود ۳۰۰ نفر با علائم مسمومیت به این مرکز درمانی مراجعه کرده‌اند و وضعیت برخی از بیماران وخیم گزارش شده است.

به نوشته آژانس خبری هاوار، منشأ دقیق مسمومیت‌ها تاکنون مشخص نشده و بررسی‌های پزشکی و آزمایشگاهی برای شناسایی عامل بروز این موارد ادامه دارد. در همین راستا، نمونه‌هایی از آب آشامیدنی منطقه برای انجام آزمایش و بررسی احتمال آلودگی جمع‌آوری شده است.

هم‌زمان، یک سازمان محلی با انتشار هشداری درباره خطر مصرف قارچ‌های خودرو و ناشناخته، از ساکنان منطقه خواسته است از جمع‌آوری و خوردن این قارچ‌ها خودداری کنند.

با این حال، تاکنون هیچ ارتباط قطعی میان مصرف قارچ‌های خودرو و موارد مسمومیت گزارش‌شده تأیید نشده و احتمال آلودگی منابع آب آشامیدنی نیز همچنان در مرحله بررسی قرار دارد.

افزایش شمار مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی، نگرانی‌هایی را درباره وضعیت بهداشتی و ایمنی منابع تأمین آب آشامیدنی در منطقه ایجاد کرده است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره هویت بیماران، علائم دقیق آنها و نتایج آزمایش‌های انجام‌شده منتشر نشده است.