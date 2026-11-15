اعتراض کارکنان میادین نفتی رمیلان به قراردادهای شرکت آمریکایی HKN

سرویس سوریه - کارکنان میادین نفتی رمیلان در حومه قامشلو در اعتراض به انتقال وضعیت استخدامی خود به شرکت آمریکایی HKN و پیشنهاد قراردادهای موقت شش‌ماهه، خواستار تضمین امنیت شغلی، پرداخت مطالبات معوق و حفظ حقوق بازنشستگی و بیمه‌ای خود شدند.

به گزارش کردپرس، اختلاف بر سر نحوه انتقال کارکنان میادین نفتی رمیلان به ساختار جدید بهره‌برداری از این میادین، به اعتراض شماری از کارگران و کارکنان بخش نفت در شمال و شرق سوریه منجر شده است. معترضان می‌گویند پیشنهاد قراردادهای کوتاه‌مدت و الزام به قطع رابطه استخدامی پیشین، آینده شغلی آنها را با ابهام مواجه کرده است.

در بیانیه‌ای که کارکنان در جریان تجمع اعتراضی قرائت کردند، آمده است که شماری از آنها بین ۱۵ تا ۳۷ سال در بخش نفت فعالیت داشته‌اند و طی این مدت، با وجود شرایط دشوار امنیتی و اقتصادی، به حفظ روند تولید و انتقال تجربه به نیروهای جدید کمک کرده‌اند. آنها تأکید کردند که سال‌های خدمت و سوابق کاری‌شان باید در هرگونه تغییر ساختار مدیریتی و استخدامی به رسمیت شناخته شود.

اعتراض به قراردادهای شش‌ماهه و نگرانی از دست رفتن حقوق استخدامی

یکی از مهم‌ترین محورهای اعتراض کارکنان، پیشنهاد گذراندن یک دوره آزمایشی شش‌ماهه در شرکت آمریکایی HKN در ازای ارائه استعفا از شرکت دولتی نفت سوریه است. معترضان معتقدند چنین سازوکاری تضمین کافی برای استمرار اشتغال آنها فراهم نمی‌کند و مشخص نیست پس از پایان دوره قرارداد چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود.

کارکنان همچنین خواستار پرداخت حقوق و مطالبات معوق دو ماه گذشته، حفظ بیمه درمانی، خدمات پزشکی، غرامت‌ها، مزایای اجتماعی و حقوق بازنشستگی شدند. آنها تأکید کردند که هیچ‌یک از تغییرات مدیریتی نباید به از دست رفتن حقوقی منجر شود که طی سال‌های خدمت به دست آورده‌اند.

در همین حال، کارکنان هشدار دادند که هرگونه تهدید، اعمال فشار، اخراج خودسرانه یا انتقال اجباری افراد به دلیل مشارکت در اعتراضات را نمی‌پذیرند. آنها از مسئولان خواسته‌اند حداکثر ظرف ۷۲ ساعت به مطالباتشان پاسخ دهند و هشدار دادند در صورت بی‌پاسخ ماندن خواسته‌ها، دامنه اعتراضات را گسترش خواهند داد.

توضیحات شرکت نفت سوریه درباره وضعیت کارکنان

در مقابل، مصطفی العریان، رئیس منابع انسانی شرکت نفت سوریه، درباره وضعیت کارکنان و نحوه تقسیم آنها میان این شرکت و HKN توضیحاتی ارائه کرد.

به نوشته عنب‌بلدی، بر اساس توضیحات العریان، یک‌هزار و ۵۴۹ کارمند برای فعالیت در شرکت HKN تعیین شده‌اند. همچنین ۱۲۵ کارمند به سن قانونی بازنشستگی رسیده‌اند که قرار است وضعیت اداری و مالی آنها مطابق مقررات تعیین تکلیف شود.

به گفته وی، ۱۳۳ کارمند نیز در بخش‌های اداری مشغول به کار هستند که در حال حاضر جایگاه شغلی مشخصی برای آنها در مدیریت میادین نفتی حسکه وجود ندارد. شرکت نفت سوریه اعلام کرده است که مسئولیت پرداخت حقوق و مزایای این افراد را بر عهده می‌گیرد و قصد اخراج آنها را ندارد، بلکه تلاش خواهد کرد در سایر بخش‌های این شرکت برایشان موقعیت شغلی فراهم کند.

العریان همچنین تأکید کرد که کارکنان برای ادامه فعالیت در ساختار جدید با دو مسیر مواجه هستند: نخست، انتقال سازمانی به شرکت HKN از طریق شرکت نفت سوریه، به‌گونه‌ای که ارتباط استخدامی آنها با شرکت مادر حفظ شود؛ و دوم، عقد قرارداد مستقیم با شرکت آمریکایی که مستلزم پایان دادن به رابطه استخدامی قبلی با شرکت نفت سوریه است.

وی با تأکید بر تداوم پرداخت حقوق کارکنان، از آنها خواسته است تحت تأثیر شایعات درباره آینده شغلی خود قرار نگیرند.

ورود HKN به میادین نفتی رمیلان و آغاز تغییرات ساختاری

اعتراضات کارکنان در شرایطی صورت می‌گیرد که میادین نفتی رمیلان در استان حسکه طی ماه‌های گذشته وارد مرحله جدیدی از مدیریت و بهره‌برداری شده‌اند. شرکت آمریکایی HKN در چارچوب توافق با شرکت نفت سوریه، مسئولیت توسعه و فعالیت در این میادین را بر عهده گرفته است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این شرکت در ژوئن ۲۰۲۶ فعالیت‌های خود را در میادین رمیلان آغاز کرد و در ماه اوت نیز مقام‌های شرکت نفت سوریه از شروع برنامه‌های بازسازی چاه‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید خبر دادند.

میادین رمیلان از مهم‌ترین مراکز تولید نفت سوریه به شمار می‌روند و پیش از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱، ظرفیت تولید روزانه آنها به حدود ۱۲۰ هزار بشکه می‌رسید. با این حال، آسیب‌های ناشی از جنگ، توقف فعالیت صدها چاه و کمبود تجهیزات و سرمایه‌گذاری موجب کاهش شدید تولید این مجموعه شده بود.

در این میان، اختلاف بر سر نحوه انتقال کارکنان به ساختار جدید، به یکی از چالش‌های مهم اجرای توافق نفتی میان دمشق و شرکت آمریکایی تبدیل شده است. در حالی که شرکت نفت سوریه از حفظ حقوق و تداوم پرداخت دستمزدها سخن می‌گوید، کارکنان خواستار تضمین‌های مکتوب و قانونی هستند تا تغییر شیوه بهره‌برداری از میادین، به از دست رفتن سابقه کاری و مزایای استخدامی آنها منجر نشود.

عنب‌بلدی اعلام کرده است که برای دریافت توضیحات درباره ماهیت قراردادهای پیشنهادی، مدت اعتبار آنها و تضمین حقوق کارکنان با شرکت HKN تماس گرفته، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.

این اعتراضات نشان می‌دهد که ورود شرکت‌های خارجی به بخش انرژی سوریه، علاوه بر مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری و افزایش تولید، با پرسش‌های مهمی درباره وضعیت نیروی انسانی، امنیت شغلی و حقوق کارکنانی روبه‌رو است که طی سال‌های گذشته در این میادین فعالیت کرده‌اند.