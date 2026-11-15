دستور پزشکیان برای رسیدگی فوری به حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان پتروپالایش دهلران
به گزارش کرد پرس، به نقل از ریاست جمهوری، در متن پیام تسلیت مسعود پزشکیان خطاب به خانوادههای جانباختگان، همکارانشان و مردم شریف استان ایلام، بهویژه شهرستانهای دهلران و آبدانان آمده است: حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل کارکنان زحمتکش پتروپالایش دهلران در مسیر بازگشت از محل کار که منجر به جانباختن و مجروح شدن تعدادی از این عزیزان شد، موجب تأسف و تاثر عمیق اینجانب گردید.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است :
بسمالله الرحمن الرحیم
حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل کارکنان زحمتکش پتروپالایش دهلران در مسیر بازگشت از محل کار که منجر به جانباختن و مجروح شدن تعدادی از این عزیزان شد، موجب تأسف و تاثر عمیق اینجانب گردید.
این رخداد دردناک را به خانوادههای جانباختگان، همکارانشان و مردم شریف استان ایلام، بهویژه شهرستانهای دهلران و آبدانان تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای همه آنان رحمت و رضوان الهی، برای مصدومان شفای عاجل و برای عموم بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.
ضروری است مسئولان دستگاه های ذیربط، ضمن رسیدگی فوری و تأمین همه امکانات درمانی مورد نیاز برای مداوای مصدومان، با حضور و پیگیری مستمر، از خانوادههای داغدار دلجویی به عمل آورند.
همچنین لازم است علل و ابعاد این حادثه با دقت و فوریت بررسی و نتایج آن بهصورت شفاف اعلام شود. حفظ جان و سلامت نیروی کار، مسئولیتی جدی و غیرقابل اغماض است. باید با شناسایی و رفع زمینههای بروز حادثه، از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران
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