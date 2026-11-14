افزایش قیمت گازوئیل در قامشلو؛ نگرانی از تشدید بحران معیشتی در آستانه زمستان

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، قیمت هر لیتر گازوئیل در قامشلو از ۱۲۵ به ۱۷۵ لیره جدید سوریه افزایش یافته است؛ افزایشی که فشار اقتصادی بیشتری بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد می‌کند. ساکنان منطقه قامشلو در کردستان سوریه می‌گویند کاهش قدرت خرید و پایین بودن سطح دستمزدها، تأمین نیازهای اولیه زندگی و به‌ویژه سوخت مورد نیاز برای گرمایش منازل را دشوارتر کرده است.

در این شرایط، افزایش قیمت سوخت در پی تصمیم وزارت انرژی دولت موقت سوریه در ۱۳ سپتامبر گذشته برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی صورت گرفته است. بر اساس این تصمیم، قیمت بنزین اکتان ۹۵ از ۱۵۲ به ۱۹۵ لیره جدید، بنزین اکتان ۹۰ از ۱۴۷ به ۱۸۵ لیره و گازوئیل از ۱۲۵ به ۱۷۵ لیره جدید افزایش یافت. قیمت گاز خانگی و صنعتی نیز مشمول این افزایش شد. وزارت انرژی سوریه پیش‌تر افزایش هزینه تأمین فرآورده‌های نفتی از بازارهای بین‌المللی و تعمیرات پالایشگاه بانیاس را از دلایل این تصمیم اعلام کرده بود.

در همین حال، بشیر حسن، از اعضای تجمع دفاع از نان مردم، در جریان تجمع اعتراضی در قامشلو اعلام کرد که افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی، زندگی روزمره شهروندان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. به گفته وی، بسیاری از کارکنان با وجود دریافت حقوق ماهانه کمتر از ۱۰۰ دلار، دیگر قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند.

حسن با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما گفت حدود ۹۰ درصد ساکنان منطقه توانایی خرید گازوئیل با قیمت‌های فعلی را ندارند. وی افزود قیمت یک بشکه گازوئیل به حدود ۲۵۰ دلار رسیده است و حتی خرید ۲۰۰ لیتر سوخت گرمایشی با قیمت‌های پایین‌تر اعلام‌شده نیز برای بسیاری از خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین نسبت به پیامدهای این وضعیت بر کودکان، سالمندان و بیماران هشدار داد و گفت کمبود سوخت در کنار قطعی برق، شرایط زندگی خانواده‌ها را دشوارتر کرده است؛ به‌طوری‌که برق در برخی مناطق حداکثر دو ساعت در روز در دسترس است و افزایش هزینه استفاده از ژنراتورهای خصوصی نیز فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است.

از سوی دیگر، اعلام برنامه دولت انتقالی سوریه برای توزیع ۱۰۰ لیتر گازوئیل گرمایشی به هر خانواده با قیمت هر لیتر ۱۱۵ لیره جدید نیز نتوانسته نگرانی‌ها را برطرف کند. اقبال منصور، رئیس کمیته انرژی در مجلس دولت موقت، اعلام کرده است این برنامه با هدف تأمین سوخت نزدیک به یک میلیون خانواده طی سه ماه اجرا خواهد شد.

با این حال، کاهش سهمیه سوخت خانوارها از ۳۰۰ لیتر در فصل زمستان گذشته به ۱۰۰ لیتر در طرح جدید، در کنار افزایش هزینه خرید آن، انتقادهایی را برانگیخته است. بر اساس گزارش هاوار، مدیریت خودگردان در فصل ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ برای هر خانواده ۳۰۰ لیتر گازوئیل گرمایشی با قیمت هر لیتر ۱۰۵۰ لیره قدیم، معادل ۱۰.۵ لیره جدید، اختصاص داده بود؛ در حالی که سهمیه جدید با قیمت اعلام‌شده، ۱۱ هزار و ۵۰۰ لیره جدید هزینه خواهد داشت.