۳۵۶۹ کارمند در حسکه در انتظار دریافت حقوق؛ خدمات شهری مختل شد

به گزارش کردپرس، هزاران کارمند شهرداری و مؤسسه آب حسکه در پی توقف پرداخت حقوق و بلاتکلیفی وضعیت استخدامی خود پس از توافق ادغام نهادهای مدیریت خودگردان با دولت موقت سوریه، با مشکلات معیشتی مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که به کاهش خدمات شهری و انباشت زباله در خیابان‌های این شهر نیز منجر شده است.

به نوشته آژانس خبری هاوار، ۳۵۶۹ نفر از کارکنان شهرداری مردمی و مؤسسه آب حسکه به مدت سه ماه است حقوق و مطالبات مالی خود را دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که در برخی مناطق از جمله شدادی، علوه و هول، تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان به حدود ۱۱ ماه رسیده است.

این وضعیت در پی توافق ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ میان دولت موقت سوریه و مدیریت خودگردان و آغاز روند ادغام نهادها و کارکنان دو طرف به وجود آمده است. با وجود جمع‌آوری اطلاعات و مشخصات کارکنان برای اجرای این روند، اقدامات مربوط به یکپارچه‌سازی نیروها و تعیین وضعیت استخدامی آنان هنوز تکمیل نشده است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی یک منبع آگاه در مؤسسه آب حسکه که نخواسته نامش فاش شود، این مؤسسه در شهر حسکه ۳۱۹ کارمند وابسته به مدیریت خودگردان دارد؛ در حالی که حدود ۱۵۰۰ نفر از کارکنان آن وابسته به دولت سوریه هستند. همچنین شهرداری مردمی حسکه حدود ۱۷۵۰ کارمند دارد.

این بحران علاوه بر شهر حسکه، مناطق شدادی، علوه، صور، عریشه، هول و تل‌کوچر را نیز دربر گرفته است. کارکنان این مناطق با وجود ثبت اطلاعاتشان برای ادغام در ساختارهای دولتی، همچنان در انتظار دریافت مطالبات مالی خود هستند.

تأخیر طولانی‌مدت در پرداخت حقوق، شرایط زندگی کارکنان را دشوارتر کرده و بسیاری از آنان برای تأمین نیازهای روزمره خود به قرض گرفتن روی آورده‌اند. به گفته وی، هنوز زمان مشخصی برای پرداخت مطالبات یا سازوکار نهایی تعیین وضعیت شغلی این افراد اعلام نشده است.

در کنار مشکلات کارکنان، توقف بودجه‌های عملیاتی و کمبود سوخت موجب کاهش چشمگیر فعالیت‌های شهرداری حسکه شده است. بخش قابل توجهی از خودروها و ماشین‌آلات جمع‌آوری و انتقال زباله به دلیل نبود سوخت از فعالیت بازمانده‌اند و در نتیجه، انباشت زباله در خیابان‌های شهر افزایش یافته است.

همچنین فعالیت‌های مربوط به بازگشایی فاضلاب‌ها و پاک‌سازی کانال‌های آب‌های سطحی متوقف یا محدود شده است. در برخی موارد، شهروندان ناچار شده‌اند شخصاً هزینه تأمین سوخت خودروهای تخلیه فاضلاب را پرداخت کنند تا گرفتگی شبکه‌های فاضلاب منازل و محله‌های خود را برطرف کنند.

تداوم بلاتکلیفی کارکنان، توقف بودجه‌های عملیاتی و کمبود امکانات، در شرایطی نگرانی‌ها درباره کاهش بیشتر کیفیت خدمات عمومی در مناطق مختلف استان حسکه را افزایش داده است که روند ادغام نهادهای وابسته به مدیریت خودگردان در ساختار دولت موقت سوریه همچنان ادامه دارد.