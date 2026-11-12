اردوغان در دیدار با پزشکیان: ایران و آمریکا بدون اتلاف وقت به میز مذاکره بازگردند + فیلم

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در دیدار با مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس اقلیمی کاپ۳۱ در آنتالیا، خواستار پایان هرچه سریع‌تر درگیری‌های ایران و آمریکا و بازگشت بدون تأخیر دو طرف به میز مذاکره شد. روابط دوجانبه تهران و آنکارا و تحولات منطقه‌ای و جهانی نیز در این دیدار بررسی شد.

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر در حاشیه اجلاس سران سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP31) در آنتالیا، با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد.

مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد دو رئیس‌جمهور در این دیدار، روابط دوجانبه ایران و ترکیه و مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و جهانی را بررسی کردند.

براساس این بیانیه، اردوغان ابراز امیدواری کرد درگیری‌های ایران و آمریکا هرچه سریع‌تر پایان یابد و زمینه دستیابی به صلحی پایدار فراهم شود.

رئیس‌جمهور ترکیه گفت برای آغاز دوره‌ای مبتنی بر ثبات در منطقه، باید زمینه توافق میان طرف‌ها تقویت شود و فرصت بیشتری در اختیار دیپلماسی قرار گیرد.

اردوغان همچنین بر ضرورت تشکیل میز مذاکره بدون اتلاف وقت تأکید کرد و گفت: «ترکیه به همراه کشورهای برادر منطقه، به حمایت از تلاش‌های صلح‌محور ادامه خواهد داد.»

رسانه‌های ترکیه از جمله خبرگزاری آنادولو، TRT، خبرگزاری دمیراورن، خبرترک، بلومبرگ HT و T24، محور اصلی این ملاقات را تلاش آنکارا برای پایان‌دادن به درگیری ایران و آمریکا و بازگرداندن دو طرف به روند مذاکرات سیاسی اعلام کردند.

حضور هیئت بلندپایه ترکیه در دیدار

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه؛ یاشار گولر، وزیر دفاع؛ ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه؛ عمر چلیک، معاون رئیس و سخنگوی حزب عدالت و توسعه؛ برهان‌الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری؛ حسن دوغان، رئیس دفتر ویژه اردوغان و عاکف چاغاتای قلیچ، مشاور ارشد سیاست خارجی و امنیتی رئیس‌جمهور ترکیه، در این دیدار حضور داشتند.

خبرگزاری آنادولو همچنین نام چاغری ارهان، نایب‌رئیس شورای سیاست‌های امنیتی و خارجی ریاست‌جمهوری ترکیه را در فهرست حاضران ذکر کرد.

حضور هم‌زمان وزیران امور خارجه و دفاع و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه نشان داد که مسائل سیاسی و امنیتی منطقه، به‌ویژه جنگ ایران و آمریکا، محور اصلی این ملاقات بوده است؛ هرچند دیدار در حاشیه یک کنفرانس بین‌المللی اقلیمی برگزار شد.