غربالگری بینایی ۲۰ هزار کودک کردستانی برای پیشگیری از تنبلی چشم

به گزارش کرد پرس، فرزانه بهرامی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: برنامه پیشگیری از تنبلی چشم (آمبلیوپی) از اردیبهشت امسال آغاز شده و اکنون در ۱۰۰ پایگاه ثابت و سیار در مناطق شهری و روستایی استان اجرا می شود.

وی افزود: سهم تعیین شده برای کردستان در این برنامه، غربالگری ۷۷ هزار و ۶۲۸ کودک سه تا ۶ ساله است و تاکنون ۲۰ هزار نفر از جامعه هدف مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

معاون توانبخشی بهزیستی کردستان با اشاره به اهمیت شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی کودکان گفت: کودکان مشکوک در مرحله غربالگری برای معاینات دقیق تر به مراکز تخصصی ارجاع می شوند.

بهرامی ادامه داد: در صورت تشخیص نیاز کودک به عینک یا جراحی، هزینه های مربوط از سوی سازمان بهزیستی پرداخت می شود تا مشکلات مالی مانع دریافت خدمات درمانی نشود.

وی هدف نهایی این برنامه را پوشش کامل کودکان سه تا ۶ ساله استان عنوان کرد و بر تداوم فعالیت پایگاه های غربالگری و پیگیری موارد مشکوک تأکید کرد.