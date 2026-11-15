کردپرس
واریز ۳۳۲ میلیارد تومان مستمری آبان مددجویان کمیته امداد کردستان
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۰۸:۴۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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واریز ۳۳۲ میلیارد تومان مستمری آبان مددجویان کمیته امداد کردستان

سرویس کردستان - معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان از واریز ۳۳۲ میلیارد تومان مستمری آبان ماه به حساب سرپرستان ۹۸ هزار و ۴۸۸ خانوار معیشت بگیر زیرپوشش این نهاد در استان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، امید عسکری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۵ هزار و ۸۰۰ خانوار با جمعیت ۲۴۳ هزار و ۴۸۶ نفر در استان از خدمات کمیته امداد بهره مند هستند.

وی افزود: از مجموع خانوارهای زیرپوشش، ۹۸ هزار و ۴۸۸ خانوار با جمعیت ۲۲۰ هزار و ۸۵۰ نفر مشمول دریافت کمک معیشت هستند که مستمری آبان ماه آنان به مبلغ ۳۳۲ میلیارد تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد کردستان ادامه داد: هفت هزار و ۳۱۲ خانوار با جمعیت ۲۲ هزار و ۶۳۶ نفر نیز بدون دریافت کمک معیشت، از دیگر خدمات حمایتی و تخصصی این نهاد بهره مند هستند.

عسکری مشارکت خیران و نیکوکاران را در گسترش خدمات حمایتی و پاسخگویی به نیازهای مددجویان مؤثر دانست.

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