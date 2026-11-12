«نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، در دیدار با «یاشار گولر» وزیر دفاع ترکیه، درباره وضعیتِ امنیتی و نظامی منطقه و همکاری میان ترکیه، عراق و اقلیم کُردستان در راستای حفظ امنیت و ثبات، گفت‌وگو کردند.

به گزارش کردپرس، «نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، در حاشیه سی و یکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم» COP31 در شهر آنتالیا در کشور ترکیه؛ با «یاشار گولر» Yaşar Güler وزیر دفاع ترکیه دیدار و درباره وضعیتِ امنیتی و نظامی منطقه و همچنین همکاری میان ترکیه، عراق و اقلیم کُردستان در راستای حفظ امنیت و ثبات، گفت‌وگو کردند.

در بخش دیگری از این نشست، هر دو طرف بر اهمیتِ تداوم هماهنگی‌های امنیتی و حفظ آرامش، به گونه‌ای که در خدمت ثباتِ مشترک باشد، تأکید کردند.