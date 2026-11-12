«نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، در دیدار با «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه؛ بر ضرورت تداوم هماهنگی‌ها جهت تقویتِ صلح، امنیت و همچنین ثبات در منطقه تأکید کردند.

به گزارش کردپرس، «نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، در حاشیه سی و یکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم» COP31 در شهر آنتالیا در کشور ترکیه؛ با «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه، دیدار کرد؛ در این گفت‌وگوها، روابط ترکیه با عراق و اقلیم کُردستان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در بخش دیگری از این دیدار، طرفین بر اهمیت گسترش همکاری‌ها و گفت‌وگوها در حوزه‌های مختلف تأکید کردند. همچنین، بر ضرورت تداوم هماهنگی‌ها جهت تقویت صلح، امنیت و همچنین ثبات در منطقه، به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در این دیدار، طرفین درباره مسائل مهم دیگری که مورد علاقه مشترک است، به رایزنی پرداختند.