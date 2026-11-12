«نیچیروان بارزانی» در اجلاس آنتالیا با «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد

«نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، در دیدار با «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران؛ درباره بر اهمیتِ گفت‌وگو و دیپلماسی در برقراری آرامش و حفظِ ثبات در منطقه، تأکید کردند.

«نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، در حاشیه سی و یکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم» COP31 در شهر آنتالیا در کشور ترکیه؛ با «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و در خصوصِ تحولات منطقه‌ای و درباره موضوعات مورد علاقه مشترک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و بر اهمیتِ گفت‌وگو و دیپلماسی در برقراری آرامش و حفظِ ثبات در منطقه تأکید کردند.

در این دیدار، روابط دو طرف و چگونگی گسترش و تقویتِ همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.