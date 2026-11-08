پسرعموی سودانی به یک سال حبس و بازگرداندن ۵ میلیارد دینار محکوم شد

هیئت پاکدستی فدرال عراق از صدور حکم یک سال حبس برای محمد صیهود، نماینده پیشین پارلمان و پسرعموی محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر پیشین عراق، به اتهام کسب مال نامشروع و بازگرداندن ۵ میلیارد دینار خبر داد.

هیئت پاکدستی فدرال عراق اعلام کرد محمد صیهود، عضو پیشین مجلس نمایندگان این کشور، به اتهام ارتکاب جرم کسب مال نامشروع به یک سال حبس محکوم شده است. بر اساس این حکم، وی همچنین ملزم به بازگرداندن مبلغ پنج میلیارد دینار عراق شده است.

محمد صیهود، پسرعموی محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر پیشین عراق و دبیرکل ائتلاف «اجیال» است که در چندین دوره عضویت مجلس نمایندگان عراق را بر عهده داشته است.

وی از جمله سیاستمدارانی است که در جریان کارزار مبارزه با فساد موسوم به «سپیده‌دم»، به اتهام فساد بازداشت شده بود.