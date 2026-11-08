در پاوه ۵۲ میلی متر باران بارید

سرویس کرمانشاه _ رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان پاوه، از ثبت ۵۱.۶ میلی‌متر بارندگی در این شهرستان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش کردپرس؛ محمد فلاح، اظهار کرد: با احتساب بارش‌های اخیر، مجموع بارندگی ثبت‌شده از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون به ۱۲۸.۱ میلی‌متر رسیده است.

وی با اشاره به ریزش سنگ در چندین نقطه از محورهای ارتباطی شهرستان افزود: نیروهای راهداری در نقاط مختلف حضور داشته و به‌صورت مستمر مشغول پاکسازی مسیرها و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی هستند.

فلاح همچنین از وقوع ریزش کوه در محور پاوه به نودشه، محدوده سه‌راهی شهدا خبر داد و گفت: عملیات ریزش‌برداری و پاکسازی این نقطه انجام شده و در حال حاضر تردد خودروها در این محور برقرار است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان پاوه در پایان با توجه به تداوم بارندگی‌ها و احتمال ریزش سنگ و لغزندگی جاده‌ها، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، با احتیاط بیشتری در محورهای مواصلاتی شهرستان تردد کنند.