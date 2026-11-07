ابراز نگرانی امام جمعه پاوه نسبت به بازگشت اختلافات در اقلیم کردستان
به گزارش کردپرس؛ حاج ماموستا ملا قادر قادری در خطبههای نماز جمعه شهر پاوه، با اشاره به نتایج انتخابات میاندورهای آمریکا و شکست حزب جمهوریخواه و دونالد ترامپ اظهار داشت: خداوند را شاکریم که شاهد شکستهای نظامی و سیاسی ترامپ و حزب جمهوریخواه در این مدت بودهایم و این تحولات را از جمله نشانههای تحقق وعده الهی در برابر خون مظلومان غزه و لبنان و شهدای عزیز ایران، بهویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، میدانیم.
وی با اشاره به سابقه حزب جمهوریخواه آمریکا گفت: این حزب حدود ۱۲۷ سال سابقه دارد، اما در طول این مدت کمتر شاهد چنین شکستی برای آن در انتخابات کنگره و سنا بودهایم.
ماموستا قادری همچنین انتخاب هشت نامزد مسلمان در انتخابات اخیر آمریکا را مایه خوشحالی مسلمانان دانست و افزود: هرچند دموکراتها و جمهوریخواهان در نمادها، شعارها و روشهای سیاسی تفاوتهایی دارند، اما در موضوع تقابل با ایران و اسلام، تفاوت اساسی میان آنها وجود ندارد.
وی تأکید کرد: هر دو حزب در دورههای مختلف نسبت به ایران و اسلام مواضع خصمانه داشتهاند و تنها شیوه و روش آنها متفاوت بوده است.
امام جمعه پاوه با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، این رویدادها را مایه خرسندی ملت ایران دانست و گفت: در برابر لطف خداوند باید شکرگزار باشیم، اما مهمتر آن است که دچار غرور نشویم و مسئولیتهای خود را فراموش نکنیم.
وی در ادامه خطاب به مسئولان کشور اظهار کرد: این مردم بودند که در کنار قدرت نظامی و نیروهای مسلح، در صحنههای مختلف حضور یافتند و در شکلگیری موفقیتها و دستاوردهای کشور نقشآفرینی کردند؛ بنابراین مردم اساس و پشتوانه اصلی کشور و ولینعمت مسئولان هستند.
ماموستا قادری با تأکید بر ضرورت خدمترسانی به مردم افزود: مسئولان نباید مردم را فراموش کنند و باید تمام توان و تلاش خود را برای خدمت به این ملت به کار بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: حیف است مردمی با این میزان آگاهی، همراهی و وفاداری، از مسئولان خود رنجیدهخاطر باشند یا در زندگی روزمره با مشکلات و گرفتاریهای متعدد مواجه شوند.
امام جمعه پاوه با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه تأکید کرد: مسئولان باید مردم را در اولویت برنامههای خود قرار دهند و برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان تلاش جدی داشته باشند.
هشدار درباره بازگشت اختلافات در اقلیم کردستان عراق
ماموستا قادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر اقلیم کردستان عراق و احتمال شکلگیری دو ساختار اداری جداگانه در اربیل و سلیمانیه، نسبت به بازگشت اختلافات سیاسی و مدیریتی در این منطقه ابراز نگرانی کرد.
وی با یادآوری اختلافات گذشته میان حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان، به خاطره دیدار خود با مرحوم جلال طالبانی در سال ۱۳۷۸ در سلیمانیه اشاره کرد و گفت: در آن زمان اختلافات دو حزب بهاندازهای عمیق بود که هرکدام منطقه تحت نفوذ خود را بهصورت مستقل اداره میکردند و فضای ناامنی بر روابط میان دو منطقه حاکم بود.
وی افزود: در جریان همان سفر و دیدار با مسعود بارزانی در اربیل، درباره ضرورت پایان دادن به اختلافات و توجه به روابط دوستانه و برادرانه با جمهوری اسلامی ایران توصیههایی مطرح کردیم.
امام جمعه پاوه با بیان اینکه اختلافات گذشته تا حد زیادی برطرف شده بود، تصریح کرد: اکنون پس از حدود ۲۰ سال، دوباره زمزمههایی درباره بازگشت دوگانگی سیاسی و اداری به گوش میرسد که برای ما بهعنوان همسایه و دوست مردم اقلیم کردستان، نگرانکننده است.
ماموستا قادری از مسئولان دو حزب و بزرگان اقلیم کردستان خواست با تدبیر و دوراندیشی اجازه ندهند منطقهای که سالها تجربه جنگ، بمباران شیمیایی، ناامنی و برادرکشی را پشت سر گذاشته است، بار دیگر گرفتار اختلاف و بحران شود.
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