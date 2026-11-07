ابراز نگرانی امام جمعه پاوه نسبت به بازگشت اختلافات در اقلیم کردستان

سروبس کرمانشاه _ ماموستا قادری با اشاره به تحولات اخیر اقلیم کردستان عراق و احتمال شکل‌گیری دو ساختار اداری جداگانه در اربیل و سلیمانیه، نسبت به بازگشت اختلافات سیاسی و مدیریتی در این منطقه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش کردپرس؛ حاج ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه شهر پاوه، با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و شکست حزب جمهوری‌خواه و دونالد ترامپ اظهار داشت: خداوند را شاکریم که شاهد شکست‌های نظامی و سیاسی ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در این مدت بوده‌ایم و این تحولات را از جمله نشانه‌های تحقق وعده الهی در برابر خون مظلومان غزه و لبنان و شهدای عزیز ایران، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، می‌دانیم.

وی با اشاره به سابقه حزب جمهوری‌خواه آمریکا گفت: این حزب حدود ۱۲۷ سال سابقه دارد، اما در طول این مدت کمتر شاهد چنین شکستی برای آن در انتخابات کنگره و سنا بوده‌ایم.

ماموستا قادری همچنین انتخاب هشت نامزد مسلمان در انتخابات اخیر آمریکا را مایه خوشحالی مسلمانان دانست و افزود: هرچند دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در نمادها، شعارها و روش‌های سیاسی تفاوت‌هایی دارند، اما در موضوع تقابل با ایران و اسلام، تفاوت اساسی میان آن‌ها وجود ندارد.

وی تأکید کرد: هر دو حزب در دوره‌های مختلف نسبت به ایران و اسلام مواضع خصمانه داشته‌اند و تنها شیوه و روش آن‌ها متفاوت بوده است.

امام جمعه پاوه با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، این رویدادها را مایه خرسندی ملت ایران دانست و گفت: در برابر لطف خداوند باید شکرگزار باشیم، اما مهم‌تر آن است که دچار غرور نشویم و مسئولیت‌های خود را فراموش نکنیم.

وی در ادامه خطاب به مسئولان کشور اظهار کرد: این مردم بودند که در کنار قدرت نظامی و نیروهای مسلح، در صحنه‌های مختلف حضور یافتند و در شکل‌گیری موفقیت‌ها و دستاوردهای کشور نقش‌آفرینی کردند؛ بنابراین مردم اساس و پشتوانه اصلی کشور و ولی‌نعمت مسئولان هستند.

ماموستا قادری با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی به مردم افزود: مسئولان نباید مردم را فراموش کنند و باید تمام توان و تلاش خود را برای خدمت به این ملت به کار بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: حیف است مردمی با این میزان آگاهی، همراهی و وفاداری، از مسئولان خود رنجیده‌خاطر باشند یا در زندگی روزمره با مشکلات و گرفتاری‌های متعدد مواجه شوند.

امام جمعه پاوه با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه تأکید کرد: مسئولان باید مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند و برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان تلاش جدی داشته باشند.

هشدار درباره بازگشت اختلافات در اقلیم کردستان عراق

ماموستا قادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر اقلیم کردستان عراق و احتمال شکل‌گیری دو ساختار اداری جداگانه در اربیل و سلیمانیه، نسبت به بازگشت اختلافات سیاسی و مدیریتی در این منطقه ابراز نگرانی کرد.

وی با یادآوری اختلافات گذشته میان حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان، به خاطره دیدار خود با مرحوم جلال طالبانی در سال ۱۳۷۸ در سلیمانیه اشاره کرد و گفت: در آن زمان اختلافات دو حزب به‌اندازه‌ای عمیق بود که هرکدام منطقه تحت نفوذ خود را به‌صورت مستقل اداره می‌کردند و فضای ناامنی بر روابط میان دو منطقه حاکم بود.

وی افزود: در جریان همان سفر و دیدار با مسعود بارزانی در اربیل، درباره ضرورت پایان دادن به اختلافات و توجه به روابط دوستانه و برادرانه با جمهوری اسلامی ایران توصیه‌هایی مطرح کردیم.

امام جمعه پاوه با بیان اینکه اختلافات گذشته تا حد زیادی برطرف شده بود، تصریح کرد: اکنون پس از حدود ۲۰ سال، دوباره زمزمه‌هایی درباره بازگشت دوگانگی سیاسی و اداری به گوش می‌رسد که برای ما به‌عنوان همسایه و دوست مردم اقلیم کردستان، نگران‌کننده است.

ماموستا قادری از مسئولان دو حزب و بزرگان اقلیم کردستان خواست با تدبیر و دوراندیشی اجازه ندهند منطقه‌ای که سال‌ها تجربه جنگ، بمباران شیمیایی، ناامنی و برادرکشی را پشت سر گذاشته است، بار دیگر گرفتار اختلاف و بحران شود.