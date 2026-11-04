دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶، با پیروزی قاطع و تاریخی، کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا، یعنی مجلس نمایندگان و سنا را از جمهوری‌خواهان پس خواهند گرفت.

به گزارش کرد پرس، شبکه سی‌ان‌ان بامداد چهارشنبه به وقت شرق آمریکا (صبح چهارشنبه به وقت تهران) اعلام کرد: دموکرات‌ها با بهره‌برداری از میزان بی‌سابقه نارضایتی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، به پیروزی بزرگی دست یافتند و قدرت قابل‌توجهی برای مهار ترامپ و دولت او در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری‌اش به دست آوردند؛ دولتی که پیش از این، عملا بدون محدودیت جدی عمل می‌کرد.

دموکرات ها همزمان فاصله خود را در رقابت‌های مجلس نمایندگان نیز افزایش دادند و تاکنون ۱۹۲ کرسی این مجلس را کسب کرده و جمهوری خواهان نیز ۱۱۴ کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورده اند.

دموکرات‌ها برای دستیابی به اکثریت، حتی در مناطق به‌شدت جمهوری‌خواه نیز پیروز شدند و کرسی‌هایی را به دست آوردند که دهه‌ها در اختیار جمهوری‌خواهان بوده است.

این پیروزی‌ها شامل کسب یک کرسی سنا در کارولینای جنوبی بود؛ ایالتی که ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۴ با اختلاف ۱۸ درصد در آن پیروز شده بود. آن‌ها همچنین یک کرسی سنا در تگزاس به دست آوردند؛ ایالتی که از سال ۱۹۹۴ تاکنون به هیچ نامزد دموکراتی در انتخابات سراسری رای نداده بود. دموکرات‌ها حتی در کانزاس نیز موفق به پیروزی شدند؛ ایالتی که از سال ۱۹۳۲ تاکنون هیچ سناتور دموکراتی را انتخاب نکرده بود

تغییر کنترل کنگره، به ۲۲ ماه پرتلاطم سیاسی پایان می‌دهد. این دوره با ورود ترامپ به کاخ سفید و گسترش گسترده قدرت اجرایی او آغاز شد؛ اقدامی که با همراهی کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان و بسیاری از نهادها همراه بود. اکنون این دوره با شکست بزرگ جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای به پایان می‌رسد.

در ۵۰ سال گذشته، تنها دو بار کنترل هر دو مجلس کنگره در یک دوره انتخاباتی به‌طور هم‌زمان تغییر کرده است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین عوامل این شکست عبارت بوده‌اند از: تورم، تعرفه‌های تجاری ترامپ، جنگ علیه ایران و نگرانی رای‌دهندگان درباره رفتار ترامپ و تلاش او برای افزایش ثروت شخصی خود.

نظرسنجی رای‌دهندگان سی‌ان‌ان در حال حاضر نشان می‌دهد که بیش از شش نفر از هر ۱۰ رای دهنده با عملکرد ترامپ مخالف هستند و اکثریت بزرگی نیز مخالفت شدید خود را اعلام کرده‌اند. همچنین دو سوم رای دهندگان معتقدند سیاست‌های ترامپ وضعیت اقتصادی را بدتر کرده است.

پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان تا حد زیادی قابل انتظار بود؛ زیرا آن‌ها برای به دست آوردن اکثریت، تنها به کسب سه کرسی بیشتر نیاز داشتند. از سوی دیگر، حزب رئیس‌جمهور مستقر معمولا در انتخابات میان‌دوره‌ای کرسی‌های خود را از دست می‌دهد. اما موفقیت دموکرات‌ها در تصاحب سنا، این انتخابات را به رویدادی قابل‌توجه تبدیل کرده است.برای دستیابی به این هدف، دموکرات‌ها باید چندین کرسی را در ایالت‌هایی به دست می‌آوردند که ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۴ با اختلافی دورقمی در آن‌ها پیروز شده بود.آن‌ها در نهایت در ایالت‌های کارولینای جنوبی، تگزاس، اوهایو، کانزاس و آیووا به پیروزی رسیدند.

میزان دقیق اکثریت دموکرات‌ها در هر دو مجلس هنوز مشخص نیست و شمارش نهایی آرا ادامه دارد. با این حال، به نظر می‌رسد دموکرات‌ها در هر دو مجلس از حاشیه امن نسبی برخوردار خواهند بود.

البته حق وتوی ترامپ و ضرورت کسب دست‌کم ۶۰ رای برای تصویب بیشتر طرح‌های قانونی در سنا، باعث می‌شود دموکرات‌ها نتوانند بخش زیادی از برنامه‌های موردنظر خود را به تصویب برسانند.

با این وجود، کنترل دو مجلس به دموکرات‌ها قدرت بیشتری برای آغاز تحقیقات درباره موضوعات موردنظرشان می‌دهد و اختیار صدور احضاریه برای پیشبرد این تحقیقات را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

همچنین کنترل سنا به دموکرات‌ها اجازه می‌دهد مانع تایید نامزدهای قضایی معرفی‌شده از سوی ترامپ از جمله در صورت خالی شدن کرسی‌ای در دیوان عالی آمریکا شوند.

کسب ۵۲ کرسی سنا و ۱۹۲ کرسی مجلس نمایندگان ازسوی دموکرات‌ها

براساس تازه ترین نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا تاکنون، دموکرات‌ها ۵۲ کرسی سنا را کسب کرده و کنترل این مجلس را از حامیان دونالد ترامپ و حزبش (جمهوری خواهان) گرفتند.

بر اساس جدید ترین نتایج شمارش آرای انتخابات میان‌دوره‌ای، دموکرات ها همچنین با کسب ۵۲ کرسی، کنترل مجلس سنا را از جمهوری‌خواهان پس گرفتند که تاکنون توانسته اند فقط ۴۲ کرسی را بدست بیاورند.

دموکرات ها همزمان فاصله خود را در رقابت‌های مجلس نمایندگان نیز افزایش دادند و تاکنون ۱۹۲ کرسی این مجلس را کسب کرده و جمهوری خواهان نیز ۱۱۴ کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورده اند.