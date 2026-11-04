عضو هیات رئیسه اتاق ایران:

سرویس کرمانشاه _ عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: شکل‌گیری فضای تعامل و گفتگو بین دولت و بخش خصوصی، به رفع مشکلات اقتصادی در سطوح ملی و استانی کمک قابل ملاحظه‌ای خواهد کرد.

به گزارش کردپرس؛ کیوان کاشفی، درباره طرح ایجاد دهکده لجستیک در استان کرمانشاه، تاکید کرد: هر استانی که در زمینه ایجاد دهکده لجستیک در غرب کشور اقدامات عملیاتی سریع‌تری انجام دهد، به هاب لجستیک غرب کشور تبدیل می‌شود و استان کرمانشاه دارای ظرفیت بالایی برای این منظور است.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران استان کرمانشاه با استاندار و نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی، اتاق ایران را خانه همه فعالین بخش خصوصی دانست و گفت: بر این باوریم که مسئولین استان کرمانشاه به این نتیجه رسیده‌اند که توسعه استان باید از مسیر بخش خصوصی اتفاق بیفتد.

او نشست فعالین اقتصادی و استاندار کرمانشاه در اتاق ایران را بستری برای مطرح نمودن مطالبات بخش خصوصی با صراحت و بدون سانسور دانست و بیان داشت: با همه شرایط سختی که در کشور وجود دارد، باید با همدلی نسبت به گشایش مسیر برای فعالیت‌های اقتصادی، تولید و تجارت اقدام نمود.

کاشفی که دوران ریاست او در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه، با حضور 9 استاندار مقارن بوده است، به چالش‌های فعالیت‌های اجرایی اشاره کرد و در عین حال بیان داشت: ارزیابی ما این است که آقای حبیبی، استاندار محترم کرمانشاه در دولت چهاردهم، مسئولی عملگرا است، نیت خدمت و کمک دارد و علاوه بر دارا بودن ظرفیت انتقادپذیری بالا، توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی دارد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران، رویکرد عملگرای استاندار کرمانشاه را در توسعه کرمانشاه بسیار کمک‌کننده دانست و ابراز امیدواری کرد: خروجی‌های نشست فعالین اقتصادی و استاندار کرمانشاه در اتاق ایران، مورد تحلیل قرار گیرد و در جلسات بعدی، به صورت موضوعی و مورد به مورد بررسی شوند.

او اتاق ایران را بستری برای ارائه شفاف و صریح و قانونمند مطالبات بخش خصوصی دانست و گفت: شکل‌گیری فضای تعامل و گفتگو بین دولت و بخش خصوصی، به رفع مشکلات اقتصادی در سطوح ملی و استانی کمک قابل ملاحظه‌ای خواهد کرد.

کیوان کاشفی در بخش دیگر سخنانش درباره طرح ایجاد دهکده لجستیک در استان کرمانشاه، اظهار کرد: هر استانی که در زمینه ایجاد دهکده لجستیک در غرب کشور اقدامات عملیاتی سریع‌تری انجام دهد، به هاب لجستیک غرب کشور تبدیل می‌شود و استان کرمانشاه دارای ظرفیت بالایی برای این منظور است.

او به تجربه موفق استان کرمانشاه در زمینه راه‌اندازی منطقه آزاد اسلام‌آباد اشاره کرد و گفت: منطقه آزاد اسلام‌آباد تقریبا تنها منطقه ویژه صد درصد بخش خصوصی کشور است.

کیوان کاشفی با تاکید بر برنامه‌ریزی برای تحول‌زایی در نوار غربی کشور، گفت: کرمانشاه با جلب ظرفیت‌های بخش خصوصی برای رقم زدن این تحول، می‌تواند در نوار غربی کشور پیشرو باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران، در پایان این نشست، جذب سرمایه‌گذار برای طرح‌های تحولی هر استان را نیازمند تضمین امنیت سرمایه و حمایت از سرمایه‌گذار دانست.