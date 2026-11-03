استاندار در دیدار سرمایه‌گذاران:

سرویس کرمانشاه _ استاندار کرمانشاه با اشاره به پیشرفت مطالعات دهکده هوشمند لجستیک در زمینی به مساحت ۲۴۰ هکتار در شهرک صنعتی زاگرس، اظهار کرد: این طرح با مشارکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت شهرک‌های صنعتی و مجموعه استان در حال پیگیری است و پس از تکمیل مطالعات، زمینه واگذاری و اجرای آن با مشارکت بخش خصوصی فراهم خواهد شد.

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی شامگاه دوشنبه در نشست سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کرمانشاهی در محل اتاق بازرگانی ایران در تهران، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و لجستیک، اظهار کرد: اعتقاد داریم بخش خصوصی موتور محرک کشور است و اگر به دنبال توسعه، تولید و اشتغال هستیم، باید از سرمایه‌گذاران حمایت کنیم و زمینه فعالیت آنان را فراهم سازیم.

وی با اشاره به مطالعات جامع انجام‌شده درباره ظرفیت‌های اقتصادی استان افزود: بر اساس نتایج این مطالعات، اقتصاد مرزی و لجستیک، کشاورزی و امنیت غذایی و همچنین درمان و خدمات منطقه‌ای، سه قابلیت راهبردی کرمانشاه برای توسعه و سرمایه‌گذاری هستند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی استان گفت: کرمانشاه با تولید سالانه ۵.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی، رتبه چهارم کشور را دارد و در تولید گندم، چغندرقند و نخود نیز از جایگاه‌های برتر برخوردار است.

حبیبی همچنین با اشاره به رشد یک میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی استان در یک سال، افزود: کرمانشاه در حوزه صنعت نیز ظرفیت‌های ارزشمندی در بخش‌های پتروشیمی، سیمان، قند، لبنیات، کاشی و سرامیک، فولاد و صنایع برق دارد که حاصل تلاش و سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی استان است.

وی با بیان اینکه سهم کرمانشاه از صادرات ایران به عراق برای نخستین بار به ۴۱ درصد رسیده است، گفت: این سهم باید با برنامه‌ریزی و تقویت زیرساخت‌های تجاری به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.

سه محور مهم برای سرمایه‌گذاری در کرمانشاه

استاندار کرمانشاه با تشریح محورهای اصلی این نشست، از سرمایه‌گذاران خواست در سه حوزه دهکده هوشمند لجستیک، پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی و منطقه آزاد تجاری قصرشیرین مشارکت کنند و پای کار توسعه استان بیایند.

حبیبی با اشاره به پیشرفت مطالعات دهکده هوشمند لجستیک در زمینی به مساحت ۲۴۰ هکتار در شهرک صنعتی زاگرس، اظهار کرد: این طرح با مشارکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت شهرک‌های صنعتی و مجموعه استان در حال پیگیری است و پس از تکمیل مطالعات، زمینه واگذاری و اجرای آن با مشارکت بخش خصوصی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام استان که امکان واگذاری به بخش خصوصی را دارند، افزود: طرح‌هایی همچون سالن ۶ هزار نفری دهکده المپیک و استخر بین‌المللی کرمانشاه، از جمله پروژه‌هایی هستند که می‌توانند با استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی به مرحله بهره‌برداری برسند.

استاندار کرمانشاه همچنین منطقه آزاد قصرشیرین را فرصتی مهم برای توسعه استان دانست و گفت: منطقه آزاد قصرشیرین فقط متعلق به این شهرستان نیست، بلکه فرصتی برای کل استان و کشور است و با تکمیل طرح جامع و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، زمینه جذب سرمایه‌گذاران در این منطقه فراهم می‌شود.

حبیبی با تأکید بر ضرورت تداوم تعامل دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: انتقادات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی برای مدیریت استان ارزشمند است و هدف مشترک ما و بخش خصوصی، توسعه کرمانشاه است.

وی در پایان با اشاره به پیشنهاد تشکیل دبیرخانه پیگیری مصوبات این نشست، گفت: اتاق بازرگانی استان به‌عنوان دبیرخانه، مسائل و پیشنهادهای مطرح‌شده را ثبت و پیگیری خواهد کرد تا نتایج این نشست‌ها به اقدامات عملی و توسعه استان منجر شود.