عراقچی: دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت

وزیر خارجه ایران در واکنش به اذعان صدراعظم آلمان درباره تبعات حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، با اشاره به توان نظامی کشورمان، تاکید کرد که دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت.

به گزارش کردپرس، سید عباس عراقچی، وزیر اموز خارجه ایران به اظهارات اخیر فردریش مرتس، صدراعظم آلمان واکنش نشان داد و گفت: دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت.

عراقچی گفت: هنگامی که سال گذشته حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، آقای مرتس از این حملات استقبال کرد. او گفت «آن‌ها دارند کار کثیف اروپا را انجام می‌دهند.»!!

وزیر خارجه افزود: ۱۰۰ میلیارد یورو در مقایسه با ضربه‌ای سهمگین و ویرانگر که نیروهای مسلح قدرتمند ایران به کسانی که جرئت تعرض به ملت ما را داشته باشند وارد خواهند کرد، هیچ است.

عراقچی در پلتفرم ایکس تاکید کرد: دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت.

شایان ذکر است صدراعظم آلمان با اعتراف به پیامدهای سنگین اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، اعلام کرد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هشت ماه گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اروپایی تحمیل کرده است.