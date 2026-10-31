مثنی سامرایی به ۶ سال حبس و بازگرداندن ۳۰ میلیارد دینار محکوم شد

هیئت پاکدستی فدرال عراق از محکومیت مثنی سامرایی، نماینده پارلمان و رئیس ائتلاف عزم، به ۶ سال حبس و بازگرداندن ۳۰ میلیارد دینار به اتهام سوءاستفاده از قراردادهای شرکت‌های پالایشگاه‌های شمال و جنوب خبر داد.

به گزارش کردپرس، هیئت پاکدستی فدرال عراق اعلام کرد که مثنی سامرایی، نماینده پارلمان عراق و رئیس ائتلاف عزم، به ۶ سال حبس به اتهام سوءاستفاده از قراردادهای شرکت‌های پالایشگاه‌های شمال و جنوب محکوم شده است.

این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد که علاوه بر حکم حبس، مثنی سامرایی به بازگرداندن ۳۰ میلیارد دینار نیز محکوم شده است؛ مبلغی که بنا بر اعلام هیئت پاکدستی، وی از طریق واسطه‌گری در قراردادهای دو شرکت به دست آورده است.

هیئت پاکدستی عراق همچنین اعلام کرد که زیاد جنابی، نماینده پارلمان عراق، به پنج سال حبس محکوم شده است. وی همچنین ملزم به بازگرداندن ۴ میلیارد دینار شده است؛ مبلغی که به گفته این نهاد از قراردادهای شرکت پالایشگاه‌های شمال به دست آورده است.

مثنی سامرایی، رئیس ائتلاف عزم عراق، در اواخر ژوئن امسال و در جریان یک عملیات گسترده مبارزه با فساد، توسط نیروهای امنیتی عراق در بغداد بازداشت شد.

وی پس از یورش نیروهای امنیتی به منزلش در منطقه سبز بغداد، به اتهام فساد، دریافت رشوه و تعرض به اموال عمومی بازداشت شده بود.

بازداشت سامرایی پس از لغو مصونیت پارلمانی وی و با استناد به اعترافات عدنان جمیلی، معاون پیشین وزارت نفت عراق انجام شد.