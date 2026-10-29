کردپرس
بهره برداری ٤ پروژه ورزشی در مهاباد/ استادیوم چندمنظوره خلیفان افتتاح شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ ۰۲:۳۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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بهره برداری ٤ پروژه ورزشی در مهاباد/ استادیوم چندمنظوره خلیفان افتتاح شد

سرویس آذربایجان غربی-همزمان با گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش ٤ پروژه ورزشی در شهرستان مهاباد با حضور استاندار آذربایجان‌غربی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش کردپرس، در این آیین، همزمان با افتتاح و بهره‌برداری از استادیوم چندمنظوره شهر خلیفان مهاباد سه زمین چمن مصنوعی در روستاهای میرسه، کیتکه و عبدالله‌کرده نیز به بهره‌برداری رسیدند تا زمینه توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش دسترسی مردم مناطق شهری و روستایی به امکانات ورزشی فراهم شود.

پروژه استادیوم چندمنظوره خلیفان با مساحت ۱۳ هزار مترمربع و اعتبار هزینه‌شده ۳۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است. همچنین هر یک از سه زمین چمن مصنوعی روستایی با مساحت هزار مترمربع و اعتبار ۶ میلیارد تومان احداث شده‌اند.

بر این اساس، مجموع اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این چهار پروژه ورزشی ۴۹ میلیارد تومان است که گامی در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان مهاباد، تقویت ورزش همگانی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در‌ مناطق روستایی به شمار می‌رود.


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